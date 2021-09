Hamlet Lavastida sobre su detención en Cuba: El MININT tenía langostas y camarones para brindarme

El artista cubano Hamlet Lavastida, quien estuvo 87 días detenido en Villa Marista, la unidad central de la Seguridad del Estado en la Isla, evocó su estancia en ese lugar y en una casa en Guanabo donde también estuvo recluido.

Particularmente sobre esta última, en la que permaneció antes de ser desterrado, dijo que le bajaban la cabeza alrededor de tres cuadras antes para que no identificara del todo la ubicación, mientras lo trasladaban en automóvil.

Lavastida contó que, en esa vivienda, al parecer una propiedad del Ministerio del Interior, lo encerraron en una habitación con aire acondicionado, con las ventanas clausuradas, y le dieron de comer alimentos de calidad, como langostas y camarones.

“Me daba vergüenza porque tú vas por la calle mirando, tanto cuando me llevaron al centro de aislamiento como cuando iba hacia Guanabo, ves a la gente en la calle en las colas rapiñando la poca comida que hay en ese país”, dijo en una entrevista al medio independiente El Estornudo.

“Te das cuenta de que en Cuba hay riqueza, pero no la tienen los cubanos. La tienen los miembros del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas (FAR). Tienen gasolina, tres y cuatro líneas de celulares, automóviles que pueden ir a cualquier velocidad sin que la policía los detenga”, comentó.

“Te das cuenta de la arbitrariedad del poder en Cuba. No es nada nuevo, pero tú la ves. Está en el elemento militar. Para mí es una de las mayores desgracias que ha sufrido esa Isla desde la Colonia de España”, señaló.

De igual modo, aseguró que en “Cuba no hay pobreza, la pobreza la hay para el pueblo”. “Ellos no son pobres, por eso se sienten tan bien armados y estructurados en sus ideas, porque no solamente tienen las armas, sino los recursos, los departamentos, los salarios que probablemente tripliquen los de los médicos”, agregó.