El Funky cuenta reacción de Maykel Osorbo al conocer las nominaciones a los Grammy Latinos de 'Patria y Vida'

El Funky, uno de los intérpretes y compositores de "Patria y Vida”, el himno de los cubanos en las resientes protestas del 11J, contó a CiberCuba la reacción de Maykel Osorbo, otro de sus creadores, cuando supo de las dos nominaciones de la canción a los Latin Grammy 2021 en la cárcel donde se encuentra detenido desde hace más de cuatro meses.

“Él me llama a mí y lo felicito, pero me pregunta por qué, que no era su cumpleaños, y ahí le digo: ‘mi hermano estás nominados a dos Grammy’, y ahí empezó a gritar y soltó el teléfono y empezó a gritar ‘Patria y Vida’ por todo el penal”, dijo el músico urbano en entrevista en el programa Las Mañanas de CiberCuba (LMC).

Igual refirió que Maykel gritaba “estoy nominado a los Grammy, pin…” y que pudo escuchar por el teléfono la euforia de los demás reclusos gritando ‘Patria y Vida’ en plena prisión.

“Eso duró como tres minutos, yo escuchándolo todo porque había dejado el teléfono descolgado. Después regresa y me dijo que se había buscado tremendo problema porque había alborotado a toda la prisión”, relató, además, sobre ese momento tan especial para el rapero que está preso desde el 18 de mayo en la cárcel de 5 y medio en Pinar del Río, acusado de los presuntos delitos de “atentado, desacato y resistencia”.

“Es tremenda noticia, pero mucho más para él, porque eso le da fuerza, le da ánimo, lo hace sentir contento en medio de esa situación en que se encuentra. Es super buena, me imagino que también para Luis Manuel que ahora estuve viendo que el hombre está en huelga de hambre de nuevo. M apoyo siempre para Luisma, mi hermano”, comentó también el Funky.

El músico añadió que “entre tanta tristeza esto es una sorpresa, una alegría muy grande. No solo para nosotros que interpretamos la canción y la creamos, sino para los cubanos en general que queremos el cambio, que queremos que se acabe la dictadura”.

Esta semana trascendió la presentación de Fuera de Vista Social Club, el disco que recoge el trabajo colaborativo de los raperos cubanos Maykel Osorbo y El Funky, el cual se encuentra disponible para ser escuchado en la plataforma Spotify.

“Ya está en la calle el CD. Todo resumido en hechos reales vividos en esos tiempos de grabación, persecución y arrestos. Mi gente, es necesario que se riegue por toda Cuba y el mundo. Gracias a todos aquellos que de una manera u otra apoyaron en la creación de este CD. Escríbeme y te lo hago llegar”, publicó El Funky en su página de Facebook.