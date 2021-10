Descemer Bueno sobre la censura a Patria y Vida en Cuba: "Nadie te puede alejar del corazón de la gente que te ama"

El cantante y compositor cubano Descemer Bueno, uno de los nominados a los Grammy Latinos por su interpretación en Patria y Vida, dijo sentirse cada vez más cerca del pueblo de Cuba tras el éxito de una canción que ha levantado ronchas en las autoridades de la isla y ha borrado a sus autores de los medios de difusión en Cuba.

“Desaparecimos de la radio, desaparecimos de la televisión, desaparecimos de las noticias, desaparecimos de las listas de éxito de Cuba, pero estamos más cerca que nunca de nuestro pueblo”, dijo el artista a CiberCuba sobre la censura del gobierno de la isla, propietario de los medios de difusión masiva, en contra de un tema que denuncia la realidad del cubano.

Sin embargo, agregó, “nadie te puede alejar del corazón de la gente que te ama”, en referencia a su público y seguidores de la isla.

Para Bueno, no hay “nada mejor que seguir despertando la realidad de lo que está pasando en Cuba, de tanta represión”, de la que son también víctimas Maykel Osorbo y El Funky, coautores del tema nominado. El primero se encuentra tras las rejas sin causa judicial aparente, y el segundo bajo una medida cautelar. Luis Manuel Otero Alcántara, presente en el video clip que se encuentra preso y en huelga de hambre, y Anyelo Troya, autor del segmento filmado en Cuba del audiovisual, cumple prisión domiciliaria.

El autor de Preciosa, quien ya ostenta Grammys en las mismas categorías a la que Patria y Vida ha sido nominada, compartió su satisfacción por este nuevo reconocimiento y lo que significa para el pueblo cubano: “da luces en estos momentos tan malos que se están viviendo en Cuba y una esperanza para todos”, expresó y mencionó la “lluvia de felicitaciones” que ha recibido desde que transcendió la noticia por la escalada a los Grammys de “una canción que nos lleva en el alma a todos los cubanos”.

Además de sentirse “contentos y llenos de gozo por todo lo que significa tener algo a cambio por el esfuerzo”, Bueno considera que tanto él como el resto de los autores del tema “representamos ahora más que nada, más que nunca a nuestro pueblo”.

Las nominaciones, dijo, pone “el nombre de Cuba de nuevo en la palestra”, razón por la cual consideró que “la gente está muy contenta”, en especial en estos momentos, cuando “en medio de tanta desgracia, tenemos un pedacito de luz que nos entra”, puntualizó.

El músico cubano dijo intuir desde el inicio que el tema nominado como Mejor Canción Urbana y Canción del Año por la Academia Latina de grabación iba a dar de que hablar.

“Siempre supe que Patria y Vida es una canción que iba a seguir dando y a seguir dando, y no solamente de vistas en YouTube, sino tantas oportunidades”, advirtió el cantante.

“Hemos llegado al mundo bilingüe, al mundo anglo; hemos traspasado las fronteras: la canción es un crossover”, precisó en referencia a la acogida que ha tenido el tema musical a nivel mundial.

La canción protesta ha sido explicada y traducida en los medios de prensa más importantes del mundo. Para la BBC “Patria y Vida juega con el lema histórico ‘Patria o Muerte’” y para The New York Times el tema nominado “ha permeado el subconsciente de los cubanos” de la misma forma en que una vez lo hiciera la consigna comunista. La CNN la ha declarado “el himno de las protestas antigubernamentales”, mientras The Wall Street Journal la consideraba un dulce desafío a la autoridad.

Revistas especializadas como Rolling Stones las han reseñado en sus páginas como la suplantación de ‘La Bayamesa’, y Billboard ha detallado por qué esta canción molesta tanto al poder en Cuba.

Coreada por millones dentro y fuera de Cuba, mencionada en el Parlamento Europeo, recitada por el presidente de Uruguay a Díaz-Canel en la Cumbre de la CELAC y ahora nominada a Canción del Año en los Grammy Latinos, Patria y Vida ha burlado la censura de un régimen que, a falta de argumentos, presume de buen gusto musical.