Director de Ópera de la Calle pide ayuda para recuperar microbús de la compañía: "Cada día está más canibaleado"

Autobús de la compañía Ópera de la Calle Foto © Facebook Ulises Aquino Guerra

El artista cubano Ulises Aquino Guerra, cantante barítono y director de la compañía Ópera de la Calle, pidió ayuda para recuperar el microbús de su agrupación porque se encuentra cada día en peor condición técnica y bajo custodia de un "estafador".

"Estoy solicitando ayuda urgente a las autoridades de Güira de Melena. Este es nuestro Microbús. Hace 2 años que este individuo llevó el vehículo a chapistería, pintura y arreglo de motor. Cada mes tiene una justificación y este imprescindible medio de transporte de la Ópera de la Calle, cada día está más canibaleado", comentó Aquino.

El director artístico señaló en su denuncia que la persona que tiene el autobús en su poder se llama Wilfredo, reside en Güira de Melena y firmó un contrato con la institución cultural que le pagó por su servicio. El pago se efectuó "antes del Ordenamiento para que el cambio no le afectara", pero el hombre no cumplió con lo contratado y no devolvió el vehículo.

En la denuncia Aquino indica que actualmente esa persona está afectando a la agrupación artística dejándolos sin transporte para trabajar pues no ha restaurado el microbús y lejos de eso lo está destruyendo poco a poco.

"Ha estafado a nuestra Compañía. Hago esta publicación también para que ninguna entidad caiga en nuestra situación. Quisiera que compartieran este mensaje para que no le ocurra a nadie más. Pido que nos devuelva nuestra guagua, y no hay manera de que lo haga", comentó el director artístico.

A fines del 2020 Aquino respondió con dureza a un perfil anónimo de Facebook (Guerrero Cuba) que criticó unos cuestionamientos hechos por él a las nuevas medidas económicas implementadas en la isla desde el 1 de enero de 2021.

El cantante se refirió en ese mensaje al "enorme aparato que nos dirige la vida" y detalló que el pueblo tiene que financiar sus carros, su gasolina, sus choferes, sus viajes, sus comidas, secretarias, auxiliares. Se quejó de que los burócratas consumen en sus estructuras inmensas los magros recursos que van quedando al país.

La Ópera de la Calle es un proyecto artístico comunitario que defiende el patrimonio cultural cubano con novedosas propuestas en el panorama lírico. Lo fundó el 28 de abril de 2006 el barítono Ulises Aquino. En la actualidad cuenta con unos 80 miembros y con una ópera infantil integrada por 120 niños con los cuales realizan espectáculos conjuntos.

Según Ecured la compañía tiene diversas fuentes de ingreso, la parte artística es subvencionada por el Estado, a través del Consejo Nacional de las Artes Escénicas y otra área de ingresos corresponde a su autonomía como empresa.