Doctora cubana se presenta en La Voz España

La doctora cubana Yelina Lafargue Foto © Captura de video YouTube / La Voz Antena 3

La doctora cubana Yelina Lafargue, residente en Madrid, se presentó este viernes a las audiciones a ciegas del talent show La Voz España, pero no consiguió que los jueces la integraran en sus equipos.

Lafargue interpretó el tema 'One night only' de Jennifer Hudson, con un derroche de voz impresionante, pero no logró convencer a los dos únicos jueces que estaban de espaldas, Malú y Luis Fonsi. Los otros dos jueces, Alejandro Sanz y Pablo Alborán, presenciaron la actuación con sus sillones de frente a la cantante, ya que habían completado sus equipos.

“Soy cubana, pero vengo de Madrid”, contestó Lafargue ante las preguntas de la cantante española Malú, quien lamentó que el potente chorro de voz de la cubana no se modulara en algunos pasajes de la canción, introduciendo algo más de matices en la interpretación.

“Es evidente la increíble voz que tienes, el vozarrón, la potencia vocal que tienes… pero a mí, personalmente, me ha faltado un poquito más de control, de templanza, con más calma, sin querer mostrarlo todo de golpe”, consideró Malú en su valoración.

“Eres médico por partida doble”, le dijo Alejandro Sanz, “porque esta es otra forma de curar, a través de la música”.

“Me he dado cuenta contigo de que la voz no es solo lo que se ‘oye’. Cuando ‘ves’ interpretar a alguien hay cosas que se complementan. Si te hubieran visto cantarlo, como yo te vi, estoy seguro que no hubieran prestado atención a pequeños detalles que nos pasan a todos los que cantamos. Creo que lo has hecho increíble y te felicito”, añadió Sanz, quien ya cuenta con el cantante cubano Juan Pablo Hernández en su equipo de concursantes.

En esta edición de La Voz España se han presentado 5 concursantes cubanos. Junto a Lafargue, la cubana Yuritza Rodríguez, de 28 años, no pasó el corte inicial del programa. En el caso de Rodríguez, los jueces encontraron muy rebuscada su versión de ‘Lost on you’, una canción que años atrás hiciera popular Laura Pergolizzi, una artista neoyorkina con orígenes italianos.

Los otros dos cantantes cubanos que continúan en La Voz España son el pinareño Carlos Ángel Valdés, quien también reside en España y consiguió “enamorar” a los cuatro jueces con una magnífica interpretación del tema 'Jealous', de Labrinth, y quedarse en el equipo de Fonsi, quien reconoció tener los "pelos parados" de la emoción; y Yamilé Wilson, residente en la provincia de Tarragona (Cataluña).

Wilson impresionó al jurado con su interpretación de ‘At last’, un tema de la década del 40 del siglo pasado, que ha sido versionado por artistas de la talla de Etta James, Celine Dion y Beyoncé. Su interpretación le valió para sumarse al equipo de Pablo Alborán.

A partir de ahora, los tres competirán en la fase de batallas, de la que saldrán los finalistas y el ganador de un talent show que, en su edición de este año, ha visto una participación inédita de cubanos.

