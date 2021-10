Seguridad del Estado aconseja a estudiante universitario que no participe en marcha del 15N

El estudiante universitario Pedro Sosa Tabio. Foto © Facebook / Pedro Sosa Tabio

En su cruzada de terror para impedir que la sociedad civil cubana participe en la Marcha Cívica por el Cambio del 15N, la Seguridad del Estado amenazó a otro estudiante universitario, aconsejándole que se quedara “tranquilito en casa”.

“El nuevo papelito del miedo. Me acaban de citar a la estación de policía, con apenas una hora de antelación, para una ‘entrevista’. Esto es parte de una campaña masiva de coacción contra decenas de personas”, denunció este domingo en un post de Facebook el estudiante de Comunicación de la Universidad de La Habana, Pedro Sosa Tabio.

Para el joven universitario quedó claro que la citación tenía que ver con su decisión de firmar la solicitud de autorización para marchar que promovió la plataforma Archipiélago.

“No conozco cuál es su método de selección para estas citaciones, pero ya somos muchos y, al parecer, todos -al menos los que conozco- tenemos dos cosas en común: ser críticos y haber firmado la carta-solicitud de Archipiélago para que se realizara la marcha del 15N”, expresó.

Horas más tardes, después de celebrada la “entrevista”, Sosa Tabio publicó en redes sociales sus impresiones acerca del encuentro sostenido con los represores.

“En mi ‘entrevista’ de hoy hablé con unos jóvenes muy amables del Departamento de la Seguridad del Estado, que -entre sus amabilidades-, llamaron descarado y asalariado de los EEUU a Yunior García Aguilera”, desveló.

Con el foco puesto en el actor y dramaturgo, con fuerte liderazgo entre los miembros de la plataforma Archipiélago, los interrogadores de Sosa Tabio emplearon la estrategia de despreciar el rol de los demás jóvenes en la convocatoria.

“Nos trataron a los demás como una masa tonta y acrítica que sigue su influencia como pollitos a su mamá; me ‘aconsejaron’ que el #15N me quedara tranquilito en casa, que saliera del grupo de Facebook de #Archipiélago; y me recordaron constantemente que ‘no me estaban amenazando’, pero me pidieron -ellos, que tanto se preocupan por uno- que pensara en mi graduación y en mi carrera”, desveló el joven, que cursa su último año en la carrera de Comunicación.

Periodista en formación, Sosa Tabio se declara amante de la Ciencia Ficción y el misterio, además de “fanático a contar historias de todo tipo, a escribir y a capturar pedazos de realidad con una cámara en las manos”. Colaboraciones suyas han sido publicadas en medios cubanos oficialistas como el Caimán Barbudo y Juventud Rebelde, pero también en medios de la prensa independiente como elTOQUE.

Este domingo también trascendieron las maniobras de la Seguridad del Estado para amedrentar al estudiante universitario, Diosdado Verdecia Ruíz, firmante de la Carta en apoyo a la Marcha Cívica por el Cambio del 15N y miembro de la sociedad civil que lucha por la libertad de expresión y por el derecho a tener derechos en Cuba.

“Bro, a mí me hicieron lo mismo”, le comentó a Sosa Tabio el usuario de Facebook, Yisuz Memero. “Soy moderador de Archipiélago, te abrazo en la distancia. Si necesitas ayuda escríbeme por favor, para hacer visible tu caso, y apoyarte en lo necesario. Otra vez, TE ABRAZO”, añadió el comentarista, solidarizándose con el joven.

“Conmigo fue algo parecido: resalto la parte en que te instan a que pienses que mañana puedes graduarte e irte del país... Como si eso fuera una panacea”, le compartió el usuario Alvaro Cuenta Bloqueada, al parecer otro joven en su misma situación. “Te diría algo, pero ya tú sabes. Aquí tienes un hermano de causa”, le expresó un tercero, resumiendo el sentir mayoritario de los comentarios al post de denuncia del joven universitario.