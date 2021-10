Caída en prisión deja secuelas a activista Thais Mailén Franco

Thais Mailén Franco Benítez Foto © Facebook / Thais Franco Benítez

La activista cubana Thais Mailén Franco afirmó este domingo que la caída que tuvo en prisión le ha dejado secuelas, al punto de tener que tomar calmantes para los fuertes dolores.

En su perfil de Facebook la joven, miembro del Movimiento San Isidro, contó que está tomando medicamentos para los dolores en la columna y en el cóccix, provocados por una caída que habría ocurrido en el baño de la cárcel.

"Estos medicamentos me alivian muchísimo el dolor, pero a la vez me dan mucho sueño, que también lo necesitaba, pues desde que salí del tanque no lograba dormir ni 6 horas", comentó.

Asimismo, agradeció a varios activistas que se han preocupado por su estado de salud, y pidió libertad para los presos políticos de la isla, como Esteban Rodríguez, Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Maykel Osorbo.

Al final de su mensaje Franco reiteró su convicción de que hay que salir a la calle para tumbar la dictadura.

El régimen cubano encarceló a Franco junto a otro grupo de jóvenes el pasado 30 de abril en la calle Obispo de La Habana cuando intentaban visitar al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, que por esos días se encontraba en huelga de hambre y de sed.

Tras varios meses en la prisión de mujeres del Guatao, en las afueras de La Habana, el régimen la liberó con una medida cautelar el 21 de septiembre, entre otras cosas, por su deteriorado estado de salud a causa de la caída.

Las autoridades de la prisión debieron llevarla en julio al hospital Calixto García por los intensos dolores que la obligaban a permanecer en silla de ruedas o a caminar con extrema dificultad.

Aparte de las radiografías que le hicieron la vio un neurocirujano. Un oficial confirmó ese día a la madre de Franco que la activista no tenía fractura sino mucha inflamación.

La activista ha reiterado desde que estuvo en prisión por protestar pacíficamente que "con la dictadura no se dialoga".