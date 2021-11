Jennifer Lopez presume de abdominales con un rompedor look en el concierto "Rock and Roll Hall of Fame"

Jennifer Lopez Foto © Instagram / Jennifer Lopez

Jennifer Lopez tiene por costumbre no dejar indiferente a nadie con sus rompedores looks, ya sea en ceremonias de premios, desfiles de moda o cualquier otro evento al que asiste una estrella de su talla. Y una vez más volvió pasar. En esta ocasión fue durante el concierto Rock & Roll Hall of Fame, que se celebró el pasado 30 de octubre en Rocket Mortgage Fieldhouse en Cleveland, Ohio.

La velada estuvo cargada de música en directo y grandes momentos, como podría ser de esperar teniendo en cuenta la cantidad de artistas que se congregaron en un mismo lugar. Además de Jennifer Lopez, a esta ceremonia asistieron Jay Z, Taylor Swift, Christina Aguilera, Eminem, y muchos más que no se quisieron perder esta gran cita.

Pero si hay alguien que deslumbró con los estilismos que lució en el escenario, esa fue indudablemente la Diva del Bronx, que exhibió sus abdominales de hierro con un look urbano firmado por Dolce & Gabbana que le sentaba fenomenal.

Un look brillante de inspiración noventera con el que la artista de 52 años demostró que la edad es solo un número y que nada tiene que ver con la moda.

Además de este, la intérprete de "El Anillo" y "Cambia" el paso lució otros dos estilismos más: uno de estampado militar y otro con una chaqueta azul eléctrica, que nos hace sospechar que ese será el color de la temporada...

Un día después de deslumbrar en el la 36th Annual Rock and Roll Hall Of Fame Induction Ceremony, la cantante estuvo en Malibú pasando Halloween con su novio Ben Affleck y sus hijos. Todos juntos salieron a pasear para que los niños luciesen sus disfraces y pidiesen dulces y durante el paseo se encontraron con la ex de Ben, Jennifer Garner.

