Curadora Claudia Genlui arriba a Estados Unidos con la obra de Luis Manuel Otero

Luis Manuel Otero y Claudia Genlui (Imagen de archivo) Foto © Facebook / Claudia Genlui

La curadora de arte y activista Claudia Genlui, miembro del Movimiento San Isidro (MSI), arribó a la ciudad de Miami este martes con toda la obra del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra desde el pasado 11 de julio en una prisión de máxima seguridad en Artemisa; reportaron medios independientes cubanos.

Genlui afirmó que su salida de Cuba responde a razones profesionales y personales, no políticas, aunque precisó que enfrentó mucha presión de la Seguridad del Estado para que saliera y que incluso permaneció junto a ella en el aeropuerto hasta el momento en que abordó el avión.

"Hay algo importante que quiero que quede claro: no me estoy exiliando de Cuba. Nunca aceptaré que la Seguridad del Estado quiera sacar definitivamente a Luis Manuel (Otero Alcántara) y a Maykel (Castillo Osorbo) de Cuba, esas palabras: definitivamente, exilio, destierro, para mí no existen. No las voy a tolerar para ellos pero tampoco las voy a tolerar para ninguno de nosotros. Voy a regresar a Cuba, no sé si es dentro de 15 días, dentro de un mes, no sé, solo sé que voy a regresar", comentó durante una escala que realizó en México al diario 14ymedio.

La joven, quien en 2019 fuera expulsada arbitrariamente de su trabajo como especialista principal de la galería Factoría Habana, adscrita a la Oficina del Historiador de la Ciudad, a los pocos días de ofrecer una conferencia en la Embajada de la República Checa sobre el arte independiente, explicó a ADN Cuba que su viaje está relacionado con su trabajo como directora del Estudio Luis Manuel Otero Alcántara y con la enfermedad de su madre. “Tiene cáncer y va a empezar el tratamiento con quimioterapia. Ella no tenía con quien estar y decidí apoyarla en esto”, explicó al medio digital.

De acuerdo con 14ymedio, Genlui aseguró que Otero Alcántara le solicitó realizar gestiones con su trabajo en el exterior y, por ello, sacó todas sus obras del país. A pesar de que los artistas cubanos deben enfrentar un proceso burocrático para extraer sus creaciones y contar con autorizaciones, en este caso no hubo ningún contratiempo.

La decisión de la activista también respondió a recomendaciones del propio Luis Manuel Otero, quien desde hace varios años es su pareja sentimental. Claudia Genlui resaltó que la última vez que se vieron en la prisión, el pasado 21 de octubre, él le dijo que necesitaba que ella estuviera "libre, fuera, sana, a salvo".

Para Genlui, la entrada y salida de Cuba es algo que es necesario normalizar. "Una de las cosas que me ha tocado asumir ha sido que las migraciones dejan un sabor amargo, un dolor tan fuerte... Es un tema que uno lleva adentro y no es capaz ni siquiera de hablarlo. Lo más seguro que tengo es que voy a regresar", aseveró.

En los últimos años, el aumento de la represión, el acoso y las amenazas por parte de agentes de la Seguridad del Estado contra artistas, periodistas independientes y activistas que desafían al sistema ha forzado a muchos a salir de Cuba por tiempo indefinido; incluso para lograr acceder a tratamientos médicos, pues en Cuba les han sido negados o no han tenido la calidad requerida, como ocurrió en los casos de la actriz y activista Iris Ruiz, miembro del MSI, y la profesora universitaria y activista Omara Ruiz Urquiola.

Uno de los exilios forzosos más recientes y mediáticos fue el del artista Hamlet Lavastida y la poetisa Katherine Bisquet, a finales de septiembre de este año. El régimen impuso como condición para excarcelar a Lavastida, quien llevaba unos tres meses preso en Villa Marista, que ambos se marcharan a Polonia, y aunque no les dijo que no podían volver, las condiciones de su salida hacen impensable un retorno seguro.