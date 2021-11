Cubana explota en una cola para comprar aceite

Mujer explota en mitad de un cola Foto © YouTube/screenshot-Cubanet

Una cubana residente en el reparto Cuba Libre, en la provincia de Pinar del Río, explotó en una cola por la presunta confabulación de los trabajadores de un kiosco de venta regulada en moneda nacional con la Policía para acaparar y desviar productos.

“¡Es una falta de respeto! ¡Descarados que son todos! Sales de aquí y te venden el pomo de aceite a 300 ó 400 pesos”, denunció la mujer visiblemente molesta ante la mirada de otras personas que estaban en la cola.

En kioscos y otros establecimientos estatales, autoridades del Comercio y la Gastronomía ponen a la venta una vez al mes -regulado por la libreta de abastecimiento- alimentos y productos de aseo en Pesos Cubanos (CUP).

Sin embargo, esa vía tampoco garantiza una equidad en la venta ni que se puedan comprar los artículos de primera necesidad sin dificultades.

En días pasadoa, varios cubanos lamentaron en redes sociales tener que enfrentarse, desde horas de la madrugada, a extensas colas para poder comprar pollo.

“Realmente no sé hasta cuándo va a ser esto! 4:30 am llegando a una cola para poder comprar un paquete de pollo por libreta, cada 15 días, es que no se dan cuenta que no podemos seguir así, veo a las personas fajadas, gritando groserías... como primitivos ante el avistamiento de un mamut”, expuso una usuaria en Facebook.

Aunque en los últimos meses el foco se ha situado en los actos represivos derivado de las protestas del 11 de julio, la escasez y las colas no han abandonado el cotidiano de vida de los cubanos. Situaciones semejantes se han estado denunciando a lo largo de este año y del 2020, en que la crisis del país se vio empeorada por la pandemia de coronavirus.