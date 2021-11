Multan a dueños de vivienda donde predica el pastor Alain Toledano: "La amenaza final es el desalojo"

Pastor cubano Alain Toledano y multa impuesta Foto © Apóstol Alain Toledano / Twitter y Alain Toledano Valiente / Facebook

El pastor cubano Alain Toledano Valiente, quien ha sufrido acoso y detenciones por sus críticas al gobierno en sus prédicas a sus fieles, denunció que las autoridades le impusieron una multa al dueño de la casa donde celebra sus cultos.

Toledano, líder de la iglesia Emanuel en Santiago de Cuba, compartió en sus redes sociales una foto de la multa en cuestión, por un valor de 250 pesos, puesta a Geidis Sarmiento Stable, quien ha sido amenazado por brindar su vivienda para las celebraciones religiosas.

"Una nueva multa, con amenazas de una más en tres días si la iglesia sigue reuniéndose en su patio, la amenaza final es el desalojo, dicen los inspectores", precisó el pastor protestante.

No es la primera vez que el ministro evangélico denuncia el acoso que sufre él o sus discípulos en la fe.

Toledano lidera el Movimiento Sendas de Justicia desde 1993, uno de los tantos grupos religiosos en el país a los que el Estado se niega a darle un reconocimiento legal.

El pasado 29 de septiembre, Geidis y su esposa Rudi fueron detenidos y conducidos a una estación policial por prestar su domicilio a las celebraciones religiosas de su comunidad, mientras sus hijos menores quedaron solos y llorando.

"Esto es una persecución diabólica de un sistema que odia la paz y que odia a la raza humana y que odia al cubano. Ese es el comunismo cochino que tenemos en Cuba, la porquería de gobierno que tenemos en la isla de Cuba", subrayó el pastor entonces.

En agosto, Toledano fue detenido tras oficiar su primer culto en su iglesia tras más de un año impedido por la pandemia de coronavirus.

En la unidad de policía, le dijeron que sería procesado judicialmente por el delito de propagación de epidemia, aunque él está convencido de que se llegan a juzgarlo será solo por haber "levantado su voz ante tantas injusticias".

"Bueno, confirmado, me llevan a juicio. Me ficharon como a todo un bandido, como a todo un delincuente. Ellos dicen que, por dar el culto religioso sin autorización, supuestamente, yo estoy siendo una fuente de propagación de epidemias. Ellos dicen que el expediente pasa ahora para Fiscalía y que de allí ellos me darán la fecha del día que se celebrará el juicio", detalló él en una directa en su perfil de Facebook.

Tras aquel incidente, el gobierno de Estados Unidos se pronunció a favor de la libertad del líder evangélico.

"El pastor Alain Toledano, detenido por prácticas religiosas. En vez de promover y proteger la libertad religiosa, el gobierno cubano niega a los líderes religiosos el derecho a ejercer sus creencias", expuso la embajada norteamericana en La Habana al presentar su caso.