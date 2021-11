El Funky: Como ciudadano tengo derecho a luchar de la forma que mejor se por la libertad de Cuba

El Funky. Foto © Facebook / El Funky

El rapero cubano Eliecer Márquez Duany, conocido como El Funky, trasmitió este sábado un mensaje en redes sociales acerca de sus motivaciones, explicando su afirmación de que no se consideraba a sí mismo un político.

“Cuando digo que no soy político, es porque no tengo aspiraciones políticas, pero como ciudadano tengo derecho a luchar de la forma que mejor se por la libertad de Cuba!!”, dijo el integrante del Movimiento San Isidro (MSI) en redes sociales.

“Nos vemos el 18 en los Grammy Latinos, alzaré mi voz por todos los presos políticos”, aseguró, al tiempo que convocó a los cubanos a salir a las calles el próximo 15 de noviembre, día en que debe realizarse una marcha cívica por el cambio en la Isla.

La publicación ha recibido más de mil reacciones en Facebook y más de un centenar de comentarios, la mayoría mostrando apoyo al artista después de difundirse rumores acusándolo de colaborar con la Seguridad del Estado.

“Quiero hacerle saber aquí a la gente que si estoy aquí en Miami es porque la Seguridad del Estado me dejó salir, pero no me va a dejar entrar, entiendan eso”, dijo hace unos días el rapero, insistiendo en que su primer propósito en EE.UU. será luchar por la salida de la cárcel de Maykel “Osorbo” Castillo y de Luis Manuel Otero y Esteban Rodríguez.

“Voy a aprovechar para tener el poder de hablar en nombre de todos mis hermanos de San Isidro y de todos los cubanos que están presos injustamente y que están luchando por un cambio”, agregó.

Asimismo, afirmó que no había llegado a EE.UU. a “chivatear”. “Yo vine aquí a enfocarme en mi arte, que es lo que hago, porque yo no soy un político, yo simplemente estoy en contra del régimen y de la dictadura esa que hay allí en Cuba”, dijo.

Este sábado, El Funky tuvo un encuentro con la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar. “¡Qué honor conocer a uno de los valientes artistas detrás del movimiento Patria Y Vida!”, expresó Salazar en redes sociales al compartir una foto junto al artista. El Funky llegó el domingo pasado a Miami, donde fue recibido por Yotuel Romero, otra de las voces del tema musical devenido himno de quienes exigen cambios políticos en la Isla.