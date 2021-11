Patria y Vida sonará en los Latin Grammy: "Rompamos la audiencia"

Patria y Vida sonará en los Latin Grammy Foto © Yotuel / Instagram

Los cantantes cubanos Yotuel Romero, Descemer Bueno, El Funky y el dúo Gente de Zona cantarán el tema “Patria y Vida” en la ceremonia de entrega de los premios Latin Grammy este 18 de noviembre en Las Vegas.

Romero aseguró este lunes en su cuenta de Instagram que la canción “Patria y Vida” se presentará “para el mundo” y que “el negrito limpiabotas y jinetero” estará en el escenario “más importante de la música mundial”.

“Esa noche la ciberclaria tiene jornada extra. ¿Saben qué mi gente? Rompamos la audiencia de Univisión con la actuación. Dios con nosotros. Honrados de poder defender junto a nuestros hermanos esta gran canción en los Latin Grammy. ¡Patria y Vida!”, concluyó en su mensaje.

Por su parte, el dúo Gente de Zona dijo en su cuenta de Instagram que están muy “orgullosos de representar a Cuba en tan importante evento para la música latina”.

También el compositor e intérprete December Bueno confirmó que cantará junto a sus compañeros el tema nominado en esta nueva entrega de premios

"Una emoción enorme estar confirmado para asistir a los Latin Grammy. Gracias a todos los cubanos por hacer que Patria y Vida se escuchara tan alto!!! Gracias a la Academia por reconocer mi trabajo, y al público siempre por seguir escuchando mi música. Nos vemos en Las Vegas !!!!", escribió este lunes December en su cuenta de Instagram.

El Funky, otro de los autores e intérpretes de la canción, anticipó que, gane o no “Patria y Vida”, iban a cantarla en vivo durante la gala en Las Vegas.

“Estamos coordinando ahí un performance bien bonito para que eso quede para la Historia”, afirmó el rapero en entrevista en America Tevé tras su llegada a Estados Unidos, aunque no ofreció mayores detalles ni quiso precisar qué dirá en caso de que ganen algún premio.

El rapero en esa ocasión dejó un mensaje para los cubanos en la isla en el que les pidió “que siga luchando, que sigan exigiendo sus derechos por encima de todo. Que no tengan miedo a expresar lo que sientan…Y no te voy a decir ahora que salgan el 15N porque cuando yo lo hice nadie me mandó, pero simplemente siéntate y busca tu dignidad como ser humano”.

El único de los músicos del tema Patria y Vida que no estará presente en la noche de la gala de los Latin Grammy es el rapero Maykel Osorbo, quien permanece preso en la isla por su posición contestaría contra el régimen desde hace casi seis meses en la prisión de máxima seguridad conocida como "Kilo y medio", en la provincia de Pinar del Río.

La canción, que se ha convertido en el himno de los cubanos que abogan por un cambio hacia la democracia en el país, ganó dos nominaciones para este importante premio.

El tema compite en las categorías de Mejor Canción del Año y Mejor Canción Urbana.

En una transmisión en directo a través de Instagram, tras su arribo a Miami, El Funky subrayó que en la ceremonia de premiación de los Latin Grammy se va a hablar de la libertad de Cuba.

“Estoy aquí para estar en los Grammy, en las premiaciones, y de lo que se va a hablar ahí es de la libertad de Cuba. Ese premio no es de nosotros, esa canción nosotros la hicimos por ustedes, ese premio es del pueblo de Cuba, que es el que se lo merece, que es el que está sufriendo con hambre, con decadencia, y con todo”, indicó.