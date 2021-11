Seguridad del Estado amenaza con delitos comunes y prohíbe salir el 15N a joven cubano crítico en redes sociales

Joven cubano amenazado por la Seguridad del Estado si sale el 15N Foto © Twitter/Rafa/Facebook/Marcos Evora

La Seguridad del Estado volvió a amenazar con delitos comunes y le prohibió salir a la calle el 15N al joven cubano Rafael Santos Regalado, tras haber sido citado e interrogado este miércoles por quinta vez en tan solo un mes debido a su activismo en redes sociales.

Santos Regalado en su cuenta de Twitter había alertado a sus más de 12 mil seguidores que había sido citado este miércoles para que se presentara en la Unidad de Investigación Criminal No. 2, del municipio de Playa, en La Habana, con el objetivo de ser “entrevistado” por el instructor penal, primer teniente, Rolando.

“Bueno me dejaron otra citación más, es la quinta en un mes. Hace unos días me trajeron una y les dije que estaba incorrecta, que no iba a ir. Ahora me mandan la citación más larga que he visto. Esto tiene un solo nombre: ¡ACOSO! Luego no quieren que digan que vivimos en una dictadura”, expuso en un primer mensaje en su red social, acompañado del documento citatorio a nombre de la policía.

En otra publicación, el joven comentó que siendo “un simple cubano que da su opinión en las redes sociales”, ha tenido que “aguantar citaciones, amenazas, carta de advertencia por ejercer mis derechos”.

“Cada día respeto más a todos los activistas y opositores que diariamente tienen que enfrentar a semejante maquinaria”, detalló, además.

También Santos Regalado relató que en esta última entrevista recibió “muchas amenazas con posibles delitos comunes. Amenazas con investigar mis ingresos, cómo compré mi apartamento y otras cosas”.

Igual le fue impuesta una “Carta de Advertencia” en la que le avisan que “no puedo salir el día 15 absolutamente a nada (ni a buscar el pan), porque tendrá consecuencias legales”.

“Aunque les expresé que eso viola mis derechos constitucionales de libertad de movimiento, eso a ellos no les interesa”, dijo, además.

Un usuarios en su red social le comentó, tras conocer los resultados de la nueva “entrevista” con la Seguridad del Estado, que “no eres un simple cubano, eres un cubano, todos tenemos derechos, derechos que nos han sido arrancados y estamos luchando por obtenerlos”.

A Santos Regalado en octubre le aplicaron una multa de 3000 pesos cubanos, amparados en el Decreto-Ley 370, por ejercer su derecho de libertad de expresión en las redes sociales.

"La libertad de expresión es un DERECHO al que NO pienso renunciar jamás", enfatizó en esa ocasión.

Con esta multa suman cuatro las impuestas por las autoridades cubanas en lo que va de año, alegando el inciso I del artículo 68 del Decreto-Ley 370.

En septiembre fue multado el periodista y activista Emilio Almaguer de la Cruz. En marzo último igual sancionaron a Adrián Góngora, en Las Tunas, y a Yeris Curbelo, periodista independiente de Palenque Visión, en Guantánamo.

Según la organización independiente Cubalex que atiende temas jurídicos y violaciones de derechos humanos en la isla, en 2020 se multaron a 30 ciudadanos cubanos con el Decreto-Ley 370, conocido también como “Ley Mordaza”.

La mayoría de ellos eran periodistas independientes y activistas vinculados a organizaciones disidentes.

La primera persona a la que le impusieron este tipo de multa fue a la reportera y activista Iliana Hernández, colaboradora de CiberCuba, el 13 de enero de 2020.

El inciso I del artículo 68 establece como contravención el acto de “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”.

No obstante, las autoridades en la isla lo interpretan arbitrariamente contra quienes expresan opiniones contrarias a los intereses del régimen y siguiendo indicaciones de la Seguridad del Estado.