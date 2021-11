Alexander y Randy Malcom se divierten en un restaurante en Miami: "Estos palitos chinos no están hechos para mí"

Alexander y Randy Malcom Foto © Instagram / Randy Malcom

Alexander Delgado y Randy Malcom no pierden tiempo de divertirse en cualquier circunstancia. Esta vez, los integrantes de Gente de Zona se la pasaron en grande en un restaurante de Miami en la "decimosexta" clase de comer con los palitos chinos.

Fue Randy el encargado de compartir con sus seguidores el divertido momento en que le enseña a Alexander cómo usar los palitos para comer la comida asiática, pero este no logra aprender la técnica, por lo que Randy termina dándole la comida en la boca.

"Decimosexta clase que tenemos de comer con palitos chinos y todavía no aprueba", escribió el cantante junto al video y varias caritas de risa.

"Estos palitos chinos no están hechos para mí", dijo Alexander en sus redes sociales.

"Bueno me siento mucho mejor! No soy la única que no sabe comer con esos palitos chinos jajaja"; "Yo también soy malísima con esos palitos"; "Los mejores... sigan así con esa humildad... con esa amistad tan bonita... nunca dejen que el dinero destruya esta amistad... tienen una química súper fresca y por eso se han ganado el corazón de todos los cubanos"; "Me encanta la relación que tienen ellos dos y siempre se están divirtiendo", son algunos de los comentarios que se intercalan con montones de caritas de risas en la publicación de los artistas.

Alexander Delgado y Randy Malcom protagonizarán junto a Descemer Bueno, Yotuel y El Funky una presentación sin precedentes de Patria y Vida, en los Latin Grammy el próximo 18 de noviembre. Los artistas no solo cantarán el tema, que se ha convertido en un himno por la libertad de Cuba, sino que aprovecharán para visibilizar la realidad de la isla y la represión del gobierno con quienes se expresan en su contra, entre ellos uno de los propios exponentes de la canción, el rapero Maykel Osorbo.

Patria y Vida está nominada a los Latin Grammy en las categorías de Mejor Canción Urbana y Mejor Canción del Año.