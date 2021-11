Seguridad del Estado amenaza a doctora cubana con quitarle la custodia de sus hijos por sus críticas al Gobierno en redes sociales

Noemia Lisandra Rodríguez Foto © Cubanet.org

La doctora cubana Noemia Lisandra Rodríguez denunció que la Seguridad del Estado la amenazó con retirarle la custodia de sus hijos si mantiene su activismo contra el gobierno en las redes sociales.

"He sido amenazada por agentes de la Seguridad del Estado con retirarme la custodia de mis hijos de 4 y de 7 años. También me amenazaron con impedirle la entrada al país a mi esposo y a mi mamá que viven fuera de Cuba", contó la doctora.

En entrevista a Cubanet la joven señaló que ha sido acosada en varias ocasiones por la Seguridad del Estado y le han amenazado con diferentes cosas como, por ejemplo, impedirle salir del país.

Rodríguez comentó que ver las diferencias sociales en Cuba, las carencias y las malas condiciones de trabajo, donde no hay ni medios de protección para los médicos ni medicamentos para tratar a los pacientes, la impulsó a denunciar la mala gestión del gobierno cubano en las redes.

Aseguró que desde que empezó a hacer sus críticas al Estado estuvo consciente de que los problemas llegarían. "Me preparé psicológicamente para todo; pero desde que comencé lo hice con la convicción de asumir las consecuencias”, dijo.

La joven estudió Estomatología en una sede universitaria en Jiguaní, que pertenece a la Universidad de Ciencias Médicas de Granma. Es cirujana maxilofacial.

La primera medida que tomaron contra ella tras sus declaraciones contrarias al gobierno en las redes sociales fue la exclusión de las actividades docentes en su trabajo. No la dejaron mantener sus clases como profesora en una sede universitaria. Indicó que valoraron incluso eliminarle su título de Especialidad en Cirugía Maxilofacial.

"Muchos de mis compañeros me dejaron de tratar, otros no. Tuve varias entrevistas con mis jefes superiores en las que me aconsejaban que dejara de publicar (críticas) porque no era lógico que trabajando en el Sistema de Salud cubano lo estuviera desacreditando", contó la doctora.

Rodríguez es miembro del Gremio Médico Cubano Libre. En su entrevista se refirió a las Brigadas Médicas en el exterior y señaló que las considera “esclavitud moderna” porque el gobierno se queda con la mayor parte del salario que debían recibir los galenos cubanos.

"No apoyo que un profesional que ha estudiado toda su vida tenga que abandonar su tierra y separarse de su familia porque quiere vivir medianamente bien", dijo la joven.

Recientemente otra madre cubana denunció chantajes de la Seguridad del Estado con amenazas que involucraban a sus hijos. La activista Daniela Rojo fue citada a la unidad de Ángeles y Corrales, Habana Vieja, para una "entrevista" con un oficial del Órgano de Menores del Ministerio del Interior.

"Una vez más, el largo brazo de la dictadura enseña su puño cerrado y esta vez están dispuestos al más vil de los chantajes, al que se le hace a una madre", denunció en Facebook. El objetivo del interrogatorio estaba relacionado con la manifestación pacífica del 15N que convocó en las redes sociales el grupo Archipiélago, del cual ella es moderadora.