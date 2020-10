Youtuber cubano Jancel Moreno citado otra vez por la policía

El youtuber y activista cubano LGBTI+ Jancel Moreno, expuso en redes sociales que había sido citado nuevamente por la policía cubana, después de haber tenido un intercambio con la Seguridad del Estado a mediados de septiembre pasado.

“Regresa un segundo papelito, esta vez lo trae un joven vestido de Civil que se identificó como funcionario de la Fiscalía provincial en Matanzas. La cita esta vez será con El mayor Cepero, quien me espera a las 11am en la estación de la playa”, dijo.

“El pasado 15 de septiembre fui citado igual en la misma estación y terminó siendo una amenaza con cárcel por mis contenidos en las redes sociales, en ese entonces se cargaban sobre mí 4 delitos -propagación de epidemia, propaganda enemiga, desacato e incitación a delinquir. Todos ellos por mis publicaciones en redes, algo que evidencia una vez más la vigilancia constante, el acoso y la represión a la que estamos sometidos los que negamos bajar la cabeza”, expresó.

“Hoy asistiré una vez más, siento la curiosidad de conocer que nuevos delitos se me imputarán esta vez o por lo menos escuchar que nuevo me tiene que decir el Mayor Cepero. La citación es a las 11 am, si no doy señales a las 4:30, saben lo que pasó”, concluyó.

En la cita anterior, el oficial que atendió al youtuber le mostró una carpeta con más de 40 publicaciones de su perfil de Facebook, y le cuestionó por ser seguidor del presentador Alex Otaola y del Líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, entre otros detractores del régimen.

“Realmente era imposible entrar en debate, porque ni el cambiará su postura ni yo la mía, así que me dediqué a escucharlo y mover mi cabeza”, contó Moreno entonces.

La acusación por la figura de “incitación a delinquir”, se basó en el apoyo que el comunicador mostró a un grupo de mujeres que ocuparon apartamentos de un edificio construido para oficiales del Ministerio del Interior (MININT).

Según refirió, el oficial que lo interrogó le dijo que era seguidor de sus transmisiones en ADN Cuba, incluso que sabía hasta el horario en el cual transmitía. Asimismo, le señaló que sus palabras distorsionaban la realidad porque no iba a la causa de las cosas, por ejemplo, de las colas. “Pero bueno, yo no iba a entrar en un debate de ese tipo con un mayor de la Seguridad del Estado”, aseguró.

“Podrán amenazarme, incluso apresarme, pero seguiré con mis ideas, mi lucha y para que eso muera tienen que matarme”, dijo el joven, cuyas publicaciones suelen reflejar la realidad de la Isla, como son los altos precios de las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC).

El pasado 10 de octubre, La Habana vivió una jornada de represión contra artistas, activistas y periodistas independientes, quienes pretendían realizar una protesta pacífica contra el acoso policial y político a la sociedad civil cubana. Decenas de personas fueron detenidas ese día y algunas fueron hostigadas incluso ante sus propias viviendas.

Pese a las denuncias de organizaciones internacionales por hechos semejantes, el martes Cuba pasó a integrar por quinta ocasión el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tras ser elegida con 170 votos, el 88% de los miembros del organismo internacional.