Detienen a los activistas Berta Soler y Ángel Moya tras salir a marcha del 15N

Berta Soler y Ángel Moya Foto © Facebook/Berta Soler/ Ángel Moya

La presidenta de las Damas de Blanco, Berta Soler, y su esposo, el activista Ángel Moya, exprisionero político de la Primavera Negra de 2003, fueron detenidos este lunes, tras salir a manifestarse en esta jornada cívica convocada por la plataforma ciudadana Archipiélago.

Soler y Moya fueron detenidos entre las 12 y las 13 horas de Cuba, denuncia la activista opositora Martha Beatriz Roque en su cuenta de Twitter.

Este domingo la representante de las Damas de Blanco aseguró que saldría a manifestarse, luego de denunciar el arresto de su compañera Yolanda Santana Ayala, y el acoso policial a integrantes de su organización en varias provincias del país.

“Desde ayer 13 de noviembre muchas viviendas de Damas de Blanco tienen vigilancia (sitio) de represores en las provincias de La Habana, Matanzas y Guantánamo. El 15N para la calle”, expuso Soler en su red social.

El expreso político Ángel Moya desde principios de octubre había dicho que saldría a manifestarse este 15N, “con o sin permiso del régimen”.

“Yo soy de los que nunca he pedido, ni pediré permiso para ejercer mis derechos. En mi opinión, creo que si el régimen no da el permiso, los que lo pidieron deben de salir a ejercer sus derechos", apuntó en esa ocasión, en la que también consideró que sabía que el gobierno cubano no iba a permitir la protesta y que, al igual que el 11J, arrestarían a muchos activistas y ciudadanos por manifestarse.

"Estoy claro que nos van a arrestar a todos y al lugar anunciado no llegarán muchos. Lo importante es desafiar al régimen", expresó.

Desde este viernes numerosos activistas y ciudadanos que mostraron interés en manifestarse pacíficamente este 15N han sido detenidos o impedidos de salir de sus casas, que se han mantenido, además, bajo el sitio de agentes de la Seguridad del Estado y la policía.

Según la Organización No Gubernamental Cubalex, defensora de derechos humanos en la isla, este sábado se registraron 53 actos de hostigamiento contra la sociedad civil de la Isla.

De acuerdo con esta organización, esos actos represivos se reportaron en las provincias de La Habana, Villa Clara, Artemisa, Las Tunas, Guantánamo Holguín, Santiago de Cuba, Mayabeque, Pinar del Río y Cienfuegos.

Igual Archipiélago denunció este domingo el “bloqueo cruel, ilegal e inhumano” del régimen en la isla contra el activista Yunior García Aguilera para impedir que fuera a marchar en solitario como lo había prometido.

“En el día de hoy el dramaturgo Yunior García Aguilera no pudo cumplir con la marcha en solitario anunciada porque el régimen cubano lo sometió a un bloqueo cruel, ilegal e inhumano”, expuso la plataforma ciudadana en su perfil de Facebook.

Este lunes también la plataforma ciudadana condenó los actos de repudio y otras prácticas represivas del régimen cubano contra los activistas y la sociedad civil en general, para impedir las manifestaciones del 15N.

“Condenamos la instrumentalización de la población cubana por parte de un régimen de oprobio que no hace más que enfrentar a cubano contra cubano. Eso se tiene que acabar. Todos los cubanos tienen los mismos derechos”, asegura el pronunciamiento de Archipiélago en sus redes sociales.