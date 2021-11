Joven cubano Rafael Santos fue detenido en medio de un acto de repudio en La Habana

El joven programador cubano Rafael Santos Regalado, usuario que habitualmente denuncia la represión y la situación de Cuba en las redes sociales, fue detenido este lunes en medio de un acto de repudio en La Habana.

“Aquí tiene el video del momento cuando arrestaron a Rafa (@rafrsr). ¡Rafa no es un criminal!”, informó vía Twitter un internauta que se identificó con el alias de Geek Cubano, mientras compartía el momento de su detención.

En las imágenes se aprecia cómo el joven, vestido de blanco, es conducido desde la puerta de su vivienda hasta una patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) por dos agentes, mientras desde la esquina de su calle aparece un grupo de personas gritando consignas progubernamentales y realizando un “acto de repudio” al joven.

Con gritos de “¡Viva Fidel!”, “¡Viva el Partido!” y “¡Vende patria!”, los partidarios del régimen avanzaron por la calle mientras se realizaba la detención hasta detenerse frente al domicilio del joven activista y continuar con sus gritos y consignas.

La semana pasada, Santos Regalado fue citado e interrogado por quinta vez en un mes debido a su actividad en redes sociales. En esta ocasión, la Seguridad del Estado le volvió a amenazar con encausarlo por delitos comunes y le prohibió salir a la calle el 15N.

Previo al arresto, el joven había alertado a sus más de 12 mil seguidores en Twitter que había sido citado el miércoles en la Unidad de Investigación Criminal No. 2, del habanero municipio Playa, con el objetivo de ser “entrevistado” por el instructor penal, primer teniente Rolando.

“Bueno me dejaron otra citación más, es la quinta en un mes. Hace unos días me trajeron una y les dije que estaba incorrecta, que no iba a ir. Ahora me mandan la citación más larga que he visto. Esto tiene un solo nombre: ¡ACOSO! Luego no quieren que digan que vivimos en una dictadura”, dijo en un primer mensaje en su red social, acompañado del documento citatorio a nombre de la policía.

Previo a la Jornada Cívica por el Cambio del 15N, Santos Regalado denunció el corte de sus comunicaciones. “Ya no tengo internet por ninguna de mis líneas ni por el NautaHogar. Comienzan a apagar el internet. Si para mantener una idea tienes que utilizar la fuerza tus días están contados... TIC TAC”, manifestó el joven en un tuit.

Su detención ha provocado una oleada de indignación en redes sociales, donde decenas de usuarios se han solidarizado con el joven cubano. “¿Es un delincuente? —NO. ¿Es un criminal? —NO. ¿Sabemos dónde lo tienen? —NO. Siguen pasando las horas y no sabemos nada. ¡Libérenlo ya!”, indicó una internauta en Twitter.

“Nunca faltan los traidores, que apoyan al régimen criminal. ¡Qué decepción y tristeza!, indicó otro usuario de la red social. “Así se gastan el presupuesto. Pa’ eso no hay límites, gente sin producir, solo vigilando con celular, merienda, salario, miles de agentes, millones de pesos. ¿Leche en polvo pa’ los niños? No les importa”, opinó otro.

“Me han llamado los vecinos, que tengo una patrulla en una esquina y varios agentes en la otra. Un buen aguacero hoy no estaría nada mal... Es increíble el gasto de recursos para intentar callar a un simple ciudadano. ¡Están CAGADOS!”, denunció Santos Regalado el día antes de su detención, probando que la vigilancia sobre él, al igual que la de decenas de activistas, estaba planificada antes del 15N.

Este lunes, la plataforma Archipiélago, impulsora de la convocatoria a la Marcha Cívica por el Cambio, condenó los actos de repudio y otras prácticas represivas del régimen cubano contra los activistas y la sociedad civil en general, para impedir las manifestaciones del 15N.

“Condenamos la instrumentalización de la población cubana por parte de un régimen de oprobio que no hace más que enfrentar a cubano contra cubano. Eso se tiene que acabar. Todos los cubanos tienen los mismos derechos”, indicó la plataforma en sus redes sociales.