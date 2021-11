Cantante Julieta Venegas presentará libro "Falsa guerra" del escritor cubano Carlos Manuel Álvarez

Julieta Venegas/Carlos Manuel Álvarez Foto © Facebook/Julieta Venegas/Carlos Manuel Álvarez

La cantante Julieta Venegas presentará la más reciente novela del escritor cubano Carlos Manuel Álvarez Rodríguez en la 35 edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México, considerada uno de los espacios editoriales más importante de la región hispanoamericana.

Falsa guerra, de la editorial Sexto Piso, será presentada de manera virtual el sábado 27 de noviembre por la plataforma de la FIL de Guadalajara y contará con la participación de su autor.

La cantante estadounidense de origen mexicano en una entrevista que le hiciera al joven escritor cubano para la revista Gatopardo comentó que “Falsa Guerra lleva al lector de la mano a distintos puntos geográficos, que son todos inicios cargados de incertidumbre”.

“La primera de muchas historias que se entrelazan en este libro comienza con el ruido de aviones, con un cruce de frontera. Luego sigue en ómnibus atravesando ciudades, hasta llegar a Miami. De ahí en adelante, Carlos Manuel cuenta varios relatos en paralelo, en una historia coral que recorre la Ciudad de México, La Habana, Berlín, París y Miami; así, de comienzo en comienzo”, escribió, además.

Durante la presentación de esta novela en la ciudad de Miami, su autor aseguró que el tema central de Falsa Guerra es el exilio y el desarraigo que provoca, pero “no solo entendido como el desplazamiento hacia otra geografía, sino como una condición particular del tiempo”.

“Te vas de un lugar y todavía no te has amarrado a las costumbres del lugar nuevo al que has llegado. El exilio entendido como un momento de lucidez en que nada te ata y que puedes ver las cosas desde un lugar que antes no podías”, explicó el escritor, quien también dirige la revista independiente El Estornudo.

Álvarez también el autor de los textos La tribu. Retratos de Cuba y Los caídos, bajo el sello editorial Sexto Piso, detalló además sobre su más reciente libro que es “una novela polifónica, coral, de muchos personajes, donde no hay una historia central, sino fragmentos. Son historias de distintos personajes que se entrecruzan en sus vidas, justamente para reproducir la experiencia fragmentada y difusa que es exiliarse”.

Precisó también que al escribirla quiso “mostrar los distintos exilios, los distintos modos de vivir en un territorio aparentemente ajeno, además de buscar los distintos significados de Patria, Destierro, Exilio. Lo que significan realmente y cómo nos sentimos allá dentro, cómo reinventamos nuestra identidad”.