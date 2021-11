El Funky lució camiseta por la libertad de Maykel Osorbo en la alfombra roja de los Latin Grammy

El Funky Foto © Facebook El Funky

El rapero cubano Eliécer Márquez Duany, conocido como El Funky, llevó este jueves en la alfombra roja de los Latin Grammy una camiseta con una foto del rapero Maykel Castillo (Maykel Osorbo) y un letrero que decía "Free Maykel" (Liberen a Maykel).

Osorbo, uno de los intérpretes de la canción "Patria y Vida", que ganó ayer dos premios Grammy Latinos, se encuentra encarcelado desde hace seis meses en una prisión de máxima seguridad, en Pinar del Río. Además, según las últimas noticias difundidas por miembros del Movimiento San Isidro, en estos momentos está gravemente enfermo y su vida corre peligro.

Ese mismo día, en una entrevista reciente, El Funky dijo que estaba en los Premios Latin Grammy representando también a su “hermano” Maykel Osorbo y afirmó que era importante la presión de todas las personas para que el mundo supiera su situación.

Este miércoles, la investigadora y activista Anamely Ramos denunció que la vida de Castillo peligraba en la cárcel, pues después de su última huelga de hambre y sed por seis días, estar incomunicado por más de dos semanas y permanecer al menos cuatro días en celda de castigo su salud se había deteriorado.

"Maykel está lleno de bolas, debajo de las axilas, cerca de la clavícula, detrás del brazo. Ha estado con vómitos, fiebre, sudoraciones y mucho cansancio. Le hicieron una biopsia (baff), ante lo que parece ser un fallo grave del sistema linfático, pero esa prueba no es concluyente y ya Maykel me dijo que no va a dejar que le hagan ningún procedimiento médico invasivo", explicó entonces Ramos en redes sociales.

Además, precisó que no confiaba "en nada de lo que puedan hacerle a Maykel estando preso: ni en diagnósticos, ni en tratamientos".

"Si está así, es justamente por su prisión injusta y los maltratos a los que ha estado sometido desde mucho antes de estar en prisión. Maykel tiene sobre sí más de 120 actos de violencia policial en poco más de un año. Maykel sufrió un año y medio de prisión por oponerse al Decreto 349. Maykel pertenece a ese sector del pueblo cubano persistentemente desechado", agregó.

Debido a tales circunstancias, la joven pidió que se emprendiera una campaña para pedir la liberación del rapero, quien se ha convertido en el primer músico en la historia de los premios Grammy y Grammy Latino que recibe dos galardones estando en privación de libertad.

“¡Hoy es el día @latingrammys y vamos por él! Por mi hermano Maykel Osorbo que está preso y enfermo, por todos esos detenidos injustamente, por Cuba y por la libertad de todos los cubanos. Patria y Vida”, escribió El Funky en su cuenta de Facebook el día de la ceremonia.