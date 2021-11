Doctor Alexander Jesús Figueredo lleva flores blancas al Cobre

El doctor cubano Alexander Jesús Figueredo marchó este sábado vestido de blanco hasta el Santuario del Cobre para depositar flores blancas a la Patrona de Cuba.

En una transmisión en vivo a través de Facebook, el galeno afirmó que hoy pudo salir de su prisión domiciliaria para marchar de blanco y entregar las flores a la Virgen de la Caridad del Cobre, en Santiago de Cuba, "por la libertad de todos los cubanos y de los presos políticos, por la libertad de la isla", afirmó.

"Desde mi posición es lo que puedo hacer, y espero que la Virgen de la Caridad me escuche hoy", dijo Figueredo, un médico de Bayamo que ha sufrido represalias de las autoridades por sus críticas al régimen cubano.

Figueredo se encuentra en detención domiciliaria como parte de la escalada represiva del gobierno contra activistas y detractores a raíz de la convocatoria del grupo Archipiélago a la Marcha Cívica por el Cambio del pasado 15 de noviembre (15N). Explicó que habló con el agente represor que lo atiende para que lo dejara viajar al Cobre para cumplir una promesa.

Aunque la protesta no pudo realizarse en la fecha acordada porque las autoridades impidieron a los ciudadanos salir a las calles, posteriormente algunos han realizado una marcha individual simbólica en defensa de sus libertades individuales, y por el fin de la violencia del Estado.

El médico había criticado que la convocatoria de Archipiélago pusiera "una fecha específica", y consideró al respecto que "avisar al enemigo, no cumple ningún objetivo".

Dijo que al avisar de la acción a los gobiernos locales "se sabía que iban a venir todos estos mecanismos de represión" por parte del Estado.

Asimismo, añadió que él forma parte de la disidencia y no necesita de un día específico para expresar su desacuerdo con las injusticias del régimen cubano: "Mis ideas no me las van a aprisionar. Yo no tengo que marchar el 15N porque marcho cada día", dijo en su transmisión en directo.

Actualmente han sido detenidas más de 79 personas en el país por adherirse a la convocatoria, incluido un niño de 15 años, Rainel Rodríguez, que fue liberado el jueves gracias a la presión de miles de cubanos en redes sociales.

De ese grupo siguen encarceladas una veintena, según un listado elaborado por la ONG Cubalex.