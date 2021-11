Yordenis Ugás agradece el cariño de los cubanos del exilio: "El honor más grande de mi vida"

El boxeador Yordenis Ugás agradeció el cariño que recibe de los cubanos en el exilio, lo que definió como "el honor más grande" de su vida, al tiempo que se mostró orgulloso de que sea no solo por sus méritos deportivos, sino también por estar comprometido con la libertad de Cuba.

"Un día de mucho orgullo para mí. Recibiendo las llaves de la ciudad que me recibió a mí y a millones de cubanos que escapamos de una dictadura buscando libertad y una mejor vida", escribió el boxeador en Instagram en referencia a las Llaves de la Ciudad de Miami, distinción que le fue entregada hace algunas semanas y que recordó este miércoles en la citada red social, en vísperas de Acción de Gracias, que se celebra este jueves en EE.UU.

"Más orgulloso de saber que no es solo por ser un campeón, porque campeones hay muchos, sino por ser un ejemplo para mi comunidad y un luchador y un hombre comprometido por la libertad de mi país", añadió el púgil.

"Recibir las llaves de la ciudad es sinónimo de recibir el respeto de los cubanos", acotó el deportista, quien precisó que muchos festejan sus triunfos no porque les guste el boxeo en sí, sino porque apoyan al hombre que él es, algo que dijo agradecer.

"Ganarme el respeto y cariño de los cubanos del exilio ha sido el honor más grande mi vida. Patria y Vida", concluyó Ugás, que escribió su texto tanto en español como en inglés, como acostumbra a hacer.

"Fue un honor dártelo…it was an honor to be able to give it to you…", escribió en los comentarios el alcalde de Miami, Francis Suárez, en referencia a la Llaves de La Ciudad.

A comienzos de este mes, Yordenis Ugás instó a los cubanos a rebelarse contra el régimen porque considera que si no van a ser “esclavos" por siempre, y recordó que aunque muchos quieren la libertad de Cuba, los mayores protagonistas en ese empeño son quienes residen en el país.

Previamente, en octubre, Ugás había convocado a los líderes del exilio cubano a elaborar un plan de apoyo a la marcha del 15N en la isla.

Finalmente, el pasado 15 de noviembre anunció que se sumaría a manifestaciones organizadas en Miami para protestar "por los que no tienen voz, ni tienen la oportunidad de hacerlo sin sufrir consecuencias", es decir, los residentes en Cuba.

Yordenis Ugás ha venido pidiendo también más unidad entre los cubanos, y en particular ha llamado a que se deje de reprochar a quienes se han incorporando a las críticas contra la dictadura, que no lo hicieran antes.

En julio, durante las masivas protestas desatadas en la isla, mostró apoyo inmediato a los miles de cubanos que salieron a las calles a pedir libertad para Cuba y participó en las concentraciones de apoyo celebradas en Washington.

En el ámbito deportivo, Yordenis Ugás hizo historia el 21 de agosto, en Las Vegas, tras retener la corona del supercampeonato welter de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA, por sus siglas en inglés) con triunfo frente a Manny Pacquiao, por decisión unánime de los jueces.

Su victoria fue celebrada de inmediato por cubanos en todo el mundo que le agradecieron de forma especial que aprovechara su pelea para reiterar el mensaje de que es portador la frase "Patria y Vida", y que dedicara su triunfo a quienes luchan por la libertad de Cuba.