Jennifer Lopez se despide de Canadá para celebrar Acción de Gracias con los suyos: "Estoy muy emocionada"

Jennifer Lopez se despide de Canadá Foto © Instagram / Jennifer Lopez

Jennifer Lopez está regresando a su hogar en Los Ángeles para celebrar Acción de Gracia con su familia y en especial con sus hijos, Max y Emme de 13 años. La artista de 52 años está muy ilusionada por festejar este día tan especial con los suyos después de pasar una temporada en Smithers (Canadá), donde está grabando su próxima película "The Mother".

Desde el nevado pueblo compartió un vídeo para contar que está regresando a su hogar para celebrar esta fiesta con los suyos, algo que la tiene muy ilusionada, como se puede ver en el vídeo en el que dice que está muy emocionada por Acción de Gracias.

"Estoy en mi camino a casa después de envolverme aquí en Smithers, Canadá para #TheMother, para ver a mi familia y cocos en Acción de Gracias. Os quiero a todos", comentó junto al vídeo en el que aparece abrigada con un gorro y una chaqueta negra en medio de la nieve.

Además en el mismo vídeo aprovechó para felicitarle las fiestas a todos sus seguidores, que unos días atrás se quedaron asombrados al ver a la neoyorquina vestida de novia en los American Music Awards 2021.

La artista interpretó en los premios su nuevo tema "On My Way", que forma parte de la banda sonora de "Marry Me", la romántica comedia que protagoniza con Maluma y Owen Wilson y que se estrenará en San Valentín del año que viene.

Aunque no sabemos si este Acción de Gracias lo pasará la Diva del Bronx con su novio Ben Affleck, todo parece indicar que podrían reunirse para pasar algo de tiempo juntos en familia en estas fiestas. Desde que la pareja retomó su relación en mayo después de casi veinte años haciendo vidas por separado, los dos se han vuelto inseparables y aprovechan cada rato que tienen para estar juntos. Incluso estos últimos meses en los que han estado envueltos en sus respectivos proyectos en diferentes países, han estado reuniéndose los fines de semana.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.