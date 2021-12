Makel Osorbo recibe mensaje de solidaridad desde Australia

Maykel Castillo y el mensaje que recibió desde Australia Foto © Facebook Maykel Osorbo / Facebook Anamely Ramos

El rapero cubano Maykel Osorbo (Maykel Castillo) recibió un mensaje de solidaridad desde Melbourne, Australia, gracias a la campaña del Día del Escritor Encarcelado de la organización literaria Pen International, reveló la investigadora y activista Anamely Ramos en su perfil personal de Facebook.

"Estamos recibiendo mensajes de solidaridad de muchos artistas de varios lugares del mundo. A veces son cartas, otras veces pequeños mensajes gráficos como el que comparto, que llega desde Australia", precisó Ramos.

Maykel Osorbo, quien recientemente fue merecedor de dos Premios Grammy Latinos por el tema Patria y Vida junto con otros músicos, se encuentra en estos momentos en una prisión de máxima seguridad en Pinar del Río, luego de ser detenido el 18 de mayo del año en curso. Y, en los últimos meses, su salud se ha deteriorado notablemente.

El pasado 16 de noviembre Anamely Ramos informó que el artista estaba "lleno de bolas, debajo de las axilas, cerca de la clavícula, detrás del brazo", y que había estado con vómitos, fiebre, sudoraciones y mucho cansancio. “Le hicieron una biopsia (baff), ante lo que parece ser un fallo grave del sistema linfático, pero esa prueba no es concluyente y ya Maykel me dijo que no va a dejar que le hagan ningún procedimiento médico invasivo”, contó entonces en sus redes sociales.

Además, señaló que no confiaban en nada de lo que pudieran hacerle a Maykel estando preso, ni en diagnósticos, ni en tratamientos. "Si está así, es justamente por su prisión injusta y los maltratos a los que ha estado sometido desde mucho antes de estar en prisión”, sostuvo.

“Maykel sufrió un año y medio de prisión por oponerse al Decreto 349. Maykel pertenece a ese sector del pueblo cubano persistentemente desechado. La injusticia profunda que la dictadura significa, incluye esta asimetría terrible donde son estas personas las que siempre pagan el mayor precio por ser libres”, agregó la joven.

Para intentar visibilizar su caso Pen Internacional lo incluyó en su campaña anual dedicada a escritores encarcelados, junto con otros de distintos lugares del mundo, y exhortó a la comunidad internacional a tomar acción a favor de su liberación. Los otros escritores que forman parte de la campaña son Mohammed Al-Roken, de Emiratos Árabes Unidos; Rahile Dawut, de China; Selahattin Demirtaş, de Turquía; y 12 de Eritrea.

El mensaje que le mandaron desde Australia al cubano decía que miembros de Pen Internacional le recordaban y se posicionaban con él en defensa de la democracia y la libertad de expresión.

Ahora Maykel Osorbo no puede recibir ni realizar llamadas desde la cárcel, debido a un castigo que le impusieron, pero Ramos advirtió que ayer tenía visita y sus amigos mandaron a decirle todo lo que pudieron.

"La comunicación se torna casi un milagro. Maykel está más flaco, y continúa con los ganglios inflamados. Dice que aunque no lo dejen llamar por un tiempo, buscará la manera de hacernos saber cómo está. Que sigamos atentos a su situación", explicó la también profesora universitaria.