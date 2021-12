Carolina Barrero citada otra vez por la Seguridad del Estado: Solo hablaré de la liberación de los presos políticos

“Pienso en los niños presos. En los presos que no tienen nombre, que no están en los registros, que no conocemos. Solo de ellos voy a hablar. Solo de ellos quiero hablar. Solo de ellos se puede hablar en un país cuya libertad de sostiene sobre sus hombros de presos”, afirmó la historiadora del arte.