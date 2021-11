Activista cubano denuncia ataque oficialista por sus críticas al régimen

Magdiel Jorge Castro Foto © Twitter / Mag Jorge Castro

El activista cubano Magdiel Jorge Castro, conocido en Twitter por su perfil Mag Jorge Castro, denunció un ataque oficialista desde la isla por sus críticas continuas al régimen.

"El autor de este artículo que me dedican se dice profesor y parece haber publicado varios libros en Cuba... La desesperación, a falta de argumentos, les lleva a inventarse un relato de ficción sobre mi", dijo el activista en su perfil en Twitter.

Jorge Castro adjuntó en su mensaje capturas de imágenes de un artículo publicado por Cuba en Resumen este fin de semana. El mencionado medio suele reproducir artículos de la prensa oficialista cubana como Cubadebate, entre otras.

El autor del texto es José Luis Méndez Méndez, quien reza como profesor, investigador y autor de los libros Bajo las alas del Cóndor y La Operación Cóndor contra Cuba.

Méndez, con un lenguaje acusador, presentó a Jorge Castro como un "plumífero" que desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, imploraba la aparición de Yunior García Aguilera los días 14 y 15 de noviembre, cuando el líder de Archipiélago estaba bajo el asedio de la Seguridad del Estado.

El escritor oficialista dijo que el activista Jorge Castro lleva un año de "tránsito" en Bolivia, sugiriendo que podía estar en situación irregular en el país. Además, lo acusó de querer ocupar, desde el exterior, el espacio vacío en el liderazgo de la plataforma cívica Archipiélago que dejó García al abandonar la isla.

"Estoy fuera de Cuba desde hace un año y medio aproximadamente. He visto que medios independiente cubanos me han citado como si estuviera en la isla, tal vez porque es mi ubicación en Twitter. Pero eso no quita que todo lo que señala este artículo es falso", indicó Jorge Castro a CiberCuba.

"No estoy de tránsito en Bolivia. Estoy legal en Bolivia con una residencia. El autor del artículo señala que tuve un encuentro con la Dirección de Emigración e incluso cita al Ministerio de Gobernación de Bolivia como que tuve un encuentro en febrero y eso es totalmente falso", comentó el activista.

"La represión en Cuba es tanta y tan violenta que aún estando fuera del país las personas se sienten cohibidas a expresarse por las consecuencias que esto pueda traer. Yo decidí ser libre, me defino como un hombre libre y nadie va a coartar mi libertad de expresión con amenazas, esté dentro o fuera de Cuba", dijo Jorge Castro.

"He utilizado mi plataforma de Twitter como una plataforma de denuncia contra el régimen cubano, para visibilizar todo el movimiento que ha ocurrido dentro de la sociedad civil y eso ha molestado al gobierno. Sé que traerá consecuencias. Mi nombre está en la lista de regulados, lo asumo", comentó el joven.

El activista señaló que no conoce al líder de Archipiélago personalmente, aunque sí ha intercambiado ideas con él a través de las redes sociales. Indicó que se sumó a la plataforma cívica como uno de los 30 coordinadores del proyecto.

"Creo que Archipiélago era un proyecto muy anhelado por un sector de la sociedad civil cubana. Era necesario y yo podía aportar parte de mi conocimiento en las redes. Evidentemente me intentan vincular (al liderazgo de la plataforma) porque tengo cierta visibilidad en Twitter, pero no tengo ningún afán de protagonismo con relación a Archipiélago. Soy un coordinador más, no estoy siquiera dentro de Cuba. Mi idea es dar soporte y visibilidad a todo lo que ocurra dentro del país, pero ellos (la Seguridad del Estado) se inventan liderazgos", comentó el activista a CiberCuba.

Mag Jorge Castro es Licenciado en Microbiología, nacido en 1994. Este activista ha denunciado en múltiples ocasiones la represión del Estado cubano. El 14 de noviembre mostró al mundo a través de su cuenta de Twitter cómo fue bloqueada la calle de la vivienda de García Aguilera, para impedir la circulación de personas y aislar al dramaturgo en su casa a fin de que no marchara por las calles de la ciudad como había prometido.