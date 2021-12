Arcángel deja las diferencias con Raphy Pina en medio de su proceso judicial

Arcángel manda mensaje a Raphy Pina Foto © Instagram / Arcángel, Raphy Pina

El artista puertorriqueño Arcángel le envió un mensaje de apoyo a Raphy Pina en medio del proceso legal que está enfrentando por posesión ilegal de armas. Unas palabras de aliento con las que el reguetonero pone fin a sus diferencias con el productor.

El prometido de Natti Natasha está atravesando unos días complicados por el juicio en su contra que tiene en la capital de Puerto Rico. En los últimos días, son varios los rostros reconocidos de la industria los que le mostraron su apoyo en medio de esta tempestad que está atravesando. A estos mensajes se sumó precisamente uno de los cantantes con lo que trabajó durante muchos años y con el que tuvo algunas diferencias en el pasado: Arcángel.

Fue a través de las historias de Instagram que el intérprete -también conocido como 'La Maravilla'- le mandó un mensaje, en el que le deseó que salga victorioso para que pueda estar cerca de su familia.

"A pesar de nuestras diferencias profesionales siempre he respetado detrás del productor y empresario el excelente padre e hijo ejemplar que has sido y sigues siendo, he visto como te enorgullece honrar la memoria de tu padre y eso es algo grande y digno de admirar", comenzó expresando Arcángel, que aseguró que la partida de su hermano pequeño, Justin Santos, le ha hecho ver las cosas "desde otro punto de vista mucho más amplio".

"Con su partida aprendí que es mejor tener paz que tener la razón", agregó, haciendo referencia a la trágica muerte de su hermano Justin, fallecido a finales de noviembre en un trágico accidente de tránsito en Puerto Rico a los 21 años.

Captura Instagram / Arcángel

"Quiero que sepas que no te deseo mal en esta situación por la que estás pasando y te deseo la mejor de las vibras para que salgas victorioso y sigas siendo el magnífico padre que eres para tus hijos", expresó.

Con estas palabras, el reguetonero espera dejar atrás cualquier diferencia para que el día que se vean darse un abrazo. "Sé que mi hermano lo hubiera visto bien. Por ahora, mantenga la frente en alto que usted es fuerte y hay una familia grande que depende de usted", concluyó Arcángel, un conciliador mensaje que envió de parte de toda su familia y también su fallecido hermano.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.