Alexis Valdés aclara que no se burla del pueblo cubano: "El humor no ataca al que sufre"

Alexis Valdés, Díaz-Canel y Raúl Castro Foto © Facebook de Alexis y Granma

El humorista cubano Alexis Valdés se defendió de los ataques que recibió tras burlarse del funcionario de Cienfuegos que dijo públicamente que "la carne de cerdo cruda no se puede vender porque no existe".

"El humor en primer lugar nunca ataca al que sufre, sino al que le hace sufrir. El humor siempre es un látigo contra el poder. Es su función social. No tiene gracia hacer mofa del de abajo", escribió Valdés en Facebook.

Para el artista el humor funciona como una lupa que sobredimensiona las cosas y expone las situaciones que muchas veces se intentan ocultar.

"Si yo decido parodiar a un funcionario que le dice al pueblo que la comida no existe, no parodio al pueblo, no me río del pueblo, el pueblo es solo la víctima, yo solamente resalto el absurdo de ese señor que es capaz de hablarle al pueblo de esa manera", sentenció.

Valdés destacó que las explicaciones van dirigidas a aquellos que por desconocimiento ignoran el objetivo del humor y para las ciberclarias al servicio del opresor que intentar desacreditar el trabajo de los creadores libres.

"Dejen al humorista trabajar, agradezcan la risa que es de lo mejor de esta vida y por lo demás no se preocupen", finalizó.

La explicación sale a la luz después que Alexis Valdés interpretara al "compañero Pepe Timbales", en burla al funcionario de Cienfuegos que anunció la falta de carne de cerdo en unidades de comercio minorista y la incapacidad de satisfacer las necesidades de la población, en fechas tan significativas como Navidad y Nuevo Año.

"No hay que hacer cola, ni hay que hacer turnos, ni hay que hacer listado en ninguna casilla de Cienfuegos. Ni hay que anotarse en ninguna casilla", advirtió el funcionario en un reporte que divulgó la prensa oficialista.

El sketch de Valdés exagera la situación e interpreta a un dirigente que anuncia productos alimenticios que ningún cubano dentro de la isla podrá disfrutar.