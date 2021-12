Investigan a vecinos de Bárbara Farrat por firmar carta a Díaz-Canel a favor de su hijo

Bárbara Farrat y su hijo Jonathan Torres Foto © Facebook/Bárbara Farrat Guillén

Bárbara Farrat Guillén, madre de uno de los adolescentes presos por manifestarse el 11J en Cuba, denunció que la Seguridad del Estado le impuso este lunes vigilancia a su domicilio en La Habana para investigar a los vecinos por firmaron una carta dirigida a Miguel Díaz-Canel en favor de su hijo Jonathan Torres Farrat.

En una directa en su perfil de Facebook, aseguró que ella hizo esa carta al gobernante cubano porque no encontró otras vías legales para pedir por la libertad de su hijo menor de edad detenido.

“Todo el mundo sabe que le hice esa carta a quien nadie escogió como presidente, porque fue el que nos tocó por la libreta para ver si me dan una respuesta. A muchos en mi barrio les pedí que firmaran esa carta y muchos quisieron filmarla porque conocen a mi hijo desde que nació y saben que es un buen muchacho”, comentó en su red social.

Dijo, además, que muchas personas quisieron dar su firma porque conocen a su hijo.

“Hoy también denuncié que amanecí con vigilancia, pero ahora les voy a explicar por qué amanecí con vigilancia. Porque han estado investigando a todos los que firmaron en mi barrio”, sostuvo en su intervención.

Añadió, que este lunes fueron amenazando a todo el que firmó por su hijo y preguntando que si les había pagado por sus firmas.

“Estoy cansada de enseñarles mi techo para que vean las condiciones en las que vivo. A mí nadie me paga. Esto yo lo hago por Jonathan Torres Farrat. Todo el mundo leyó la carta y la quiso firmar porque quiso, no tengo necesidad de comprar a nadie”, aseveró Farrat Guillén.

También comentó que aunque todos se asustaron, “aun así me dijeron que no se arrepentían de dar su firma, porque vieron nacer y crecer a mi hijo, y les dio la gana de hacerlo”

“Por dar esas respuestas a muchos los amenazaron, pero yo hago esto por mi hijo y no me van a callar mientras esté preso. Todo el mundo sabe que desde el 30 de diciembre al 1ro de enero yo estoy plantada en ayuno. Aquí no se celebra Navidad”, reiteró también.

Igual aseguró que sabe que al final me van a querer preparar un expediente, “pero yo tengo un pueblo que me va a defender”.

“Si quieren meterse en esta guerra personal conmigo es porque les da la gana, porque lo único que yo pido es que liberen a mi hijo. No amenacen más a mis vecinos, ellos firmaron porque quisieron”, concluyó en su directa.

Este lunes la madre de Jonathan Torres Farrat también logró fotografiar al agente del régimen que la vigilaba.

"Ellos saben que Jonathan es muy mencionado en las redes sociales. Toda la vigilancia que a mí me ponen y ese secuestro a las 8:30 am (el pasado viernes) significa que no les queda otro remedio, ya no saben qué hacer conmigo", relató.

Bárbara Farrat igual ya había anunciado su ayuno de tres días para seguir reclamando la libertad de su hijo menor de 18 años preso por manifestarse el 11J.

“Aquí no se va a cocinar, tomaremos agua malamente”, dijo, y pidió a la prensa independiente y a los internautas cubanos seguir denunciando la situación de los presos políticos en Cuba.