Cantante cubano Ovi viaja a Cuba a ver a su madre

El cantante cubano Ovidio Crespo, mejor conocido en el mundo artístico como Ovi, se encuentra en Cuba con el fin de visitar a su madre y la familia que le queda por la isla, según él mismo dio a conocer en sus redes sociales.

Hace unas horas, el artista anunciaba en sus historias de Instagram que "alguien se va para Cuba a visitar a su familia", luego de un post previo en el que decía que sentía mucha impotencia de tener a su familia "tan lejos estando tan cerca" y no poder abrazarlos en estas fechas.

Unas horas después, el reguetonero subió unas imágenes a sus historias en las que se veía manejando por La Habana y lamentaba que Cuba "va pa' atrás cada vez más".

Inmediatamente, Ovi despertó la preocupación entre sus seguidores, que temen que el gobierno cubano pueda tomar represalias contra él por su postura contra la dictadura.

"No tengo miedo, tampoco me va a pasar nada, no estoy haciendo nada ilegal. Ya le di un abrazo a mi madre que es lo único que necesitaba y mañana mismo me voy de aquí porque este país da asco, no hay ni agua", escribió en otro mensaje.

En abril pasado, Ovi, que se ha convertido en uno de los cantantes urbanos cubanos más internacionales, dijo que algún día le gustaría cantar en Cuba y que lo haría gratis, para que todo el mundo pueda disfrutar de su música.

"Si me dejaran hacerlo lo hago gratis", dijo el intérprete de "Envidioso" en respuesta a una pregunta de un fan de Matanzas.

Ovi está entre los artistas cubanos que participaron en las manifestaciones en Miami y Washington en apoyo a las protestas masivas del 11 de julio en Cuba.

