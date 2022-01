Saily González se solidariza con madres cubanas que no pueden comprar juguetes a sus hijos

Madres cubanas no pueden comprar juguetes en Día de Reyes. Foto © Captura Pantalla/Cubanet

La activista Saily González Velázquez se solidarizó con todas las madres cubanas que este Día de Reyes Magos no pudieron comprarles juguetes a sus hijos.

“Mi solidaridad con todas esas madres cubanas que este año no pudieren comprarle un juguete lindo a sus hijos por Día de Reyes. Les recuerdo que esto cambia cuando nosotras queramos”, expuso este jueves en su perfil de Facebook.

“Es la triste realidad del pueblo cubano” también comenta un usuario en la publicación de la activista en la red, donde igual ella recuerda que “en Cuba hay niños presos políticos”.

Otro internauta comenta sobre este tema que como “igual repartieron botellas de ron para tener a la gente anestesiada y que no vean las ineficiencias de este gobierno, podían haber distribuido confituras para nuestros niños. Son impagables los precios en la calle. No vendieron juguetes este año para Reyes. No tienen ni leche con qué distraerse. Pero tienen COMUNISMO…”.

“Es muy triste. Mis hijos lo tienen todo y no hay ningún día que yo no piense en mis familiares en Cuba, en mis vecinos, en los niños cubanos. El 24 de diciembre es para mí pura tristeza, como el 31 o como hoy Día de los Reyes Magos. Veo que con mi trabajo puedo vivir y comprarle a mis hijos lo que necesitan y ustedes en Cuba luchando día y noche por sobrevivir. No es fácil”, comenta una cubana que emigró hacia Estados Unidos.

También el actor Andy Vázquez aseguró este jueves que en Cuba lo que hay son reyes malos, en referencia a los muchos niños cubanos que día no recibirán ningún juguete, tras compartir en su muro de Facebook la foto de una niña en La Habana que camina con su mamá por el boulevard de Obispo, donde señala a otra mujer que lleva unos inflables, mientras la madre sigue andando inmutable.

"En Cuba lo que hay son Reyes Malos… Mira la niña como mira los juguetes y la madre solo puede tragar en seco y continuar sin mirar al lado. ¡Triste!", expresó.

Esta festividad de origen católico consiste en hacer regalos a los más pequeños en casa, pero en la isla la tradición está muy alejada de la realidad que enfrentan las familias para poder adquirir juguetes, que además de escaso, tienen precios prohibitivos para sus bolsillos.

Una muñeca Barbie en enero de 2021 se vendió en Cuba a casi 100 CUC en la tienda de juguetes Arcoiris, en la Habana Vieja, donde además un bebé costaba 28 CUC y una pequeña mochila con el dibujo de Elpidio Valdés, 11.20 CUC. Imaginen los preció ahora en MLC o en pesos cubanos, más el efecto de la inflación de un año después del “ordenamiento monetario” de la isla.