Piden ayuda para localizar a balsero cubano varado en Anguilla Cay, Bahamas

La comunidad cubana hace un llamado en las redes sociales para rescatar al balsero Magdiel Portal Lumpuy quien fue varado en Anguilla Cay, Las Bahamas.

Portal Lumpuy salió de Cuba por mar, rumbo a Estados Unidos, el 30 de diciembre. En la travesía se enfrentaron a un temporal que los obligó a detenerse en Anguilla Cay.

Una vez que hubo pasado el mal tiempo, al momento de retomar el viaje, el joven presuntamente sufrió un ataque de pánico y se negó a subir a la balsa.

El resto de los balseros continuaron su viaje. El joven quedó varado en ese cayo de Las Bahamas y desde entonces no se tienen noticias de Portal Lumpuy, quien es natural de Placetas, Villa Clara.

La familia del joven está desesperada, piden colaboración para encontrar al balsero cubano que presuntamente está en Anguilla Cay. Como teléfono de contacto indicaron el 407 280 0932, de Anaís Portal Lumpuy, su hermana.

La congresista cubanoamericana Maria Elvira Salazar ofreció su apoyo en esta causa. Está trabajando con su equipo para ofrecer toda la información a la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) para que salgan en su búsqueda.

"Desde el jueves, la USCG ha estado realizando búsquedas diarias de Lumpuy en Anguilla Cay. Nos han informado que su tripulación aérea continuará su búsqueda mañana", indicó la congresista cubanoamericana en Twitter.

Captura de imagen Facebook Somos Caibarién

En lo que va del actual año fiscal (iniciado el 1 de octubre de 2021) la USCG tiene una cifra récord de repatriaciones y de balseros capturados en viajes ilegales en el Estrecho de la Florida, superando ya los 600 casos en comparación con los 838 devueltos a Cuba en el periodo anterior.

El 4 de enero se repatriaron 119 balseros cubanos, capturados en altamar en 12 viajes de intento de llegar ilegalmente a Estados Unidos.

"En cada caso, la Guardia Costera ayudó a asegurar la frontera de Estados Unidos y evitó que estos peligrosos viajes por mar terminaran en tragedia", indicó la USCG en un comunicado oficial.

La Guardia Costera reitera continuamente su llamado a los cubanos a no aventurarse en el mar porque puede costarles la vida. "Instamos a la gente a no hacerse a la mar en embarcaciones no aptas para la navegación", dijo el martes el capitán Adam Chamie, comandante del Sector Key West.