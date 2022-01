Dama de Blanco y otros dos opositores cubanos condenados a 6 años de cárcel por protestar el 11J

Tania Echevarría, Dama de Blanco, y protestas del 11J en Cuba Foto © Facebook / Lázaro Díaz y Captura de pantalla

Tres opositores cubanos que participaron en las protestas del 11J en Colón, Matanzas, deberán cumplir seis años de privación de libertad por cometer los delitos de desorden público y desacato, aseguró Tania Echevarría, una de las sentenciadas.

Echevarría, que es también miembro de las Damas de Blanco, dijo a Martí Noticias que al momento de recoger la sentencia firme, la funcionaria que le atendió dijo que tiene diez días para apelar.

Los otros dos acusados son Francisco Rangel Manzano y Leylandis Puentes Vargas, este último esposo de la opositora, y ambos miembros del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel.

A cada uno se le condenó a tres años de privación de libertad por cada delito imputado, pero el matrimonio apelará ante la justicia cubana porque no están de acuerdo con la sentencia.

"La funcionaria que me atendió me dijo que tenía que cumplir la sentencia en la cárcel que me asignara el Ministerio del Interior", declaró Echevarría a la prensa a través de una llamada telefónica.

A diferencia de la Dama de Blanco, Rangel Manzano y Leylandis Puentes Vargas se encuentran encarcelados desde julio del pasado año, y ahora es que conocieron el tiempo que el jurado dictaminó que deben cumplir por expresar sus inconformidades al régimen comunista.

Los tres opositores, junto a Sissi Abascal Zamora, Félix Navarro Rodríguez y Sayli Navarro, enfrentaban una petición de la Fiscalía de Morón de entre seis y 15 años de privación de libertad.

En el caso de Abascal Zamora, la Dama de Blanco más joven de Cuba, es firme la condena a más de un lustro, por delitos similares, a pesar de que la familia sostiene su inocencia y que la juzgan por su activismo contra el régimen de Díaz-Canel y la familia Castro.