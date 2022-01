Adele estrena el videoclip de "Oh My God" y arrasa en Youtube

Adele en el videoclip de "Oh My God" Foto © Youtube / Adele

Adele está de estreno con un nuevo videoclip que presentó en Youtube, y desde el momento en que lo lanzó los contadores de reproducción se dispararon en la plataforma.

La británica tiene una voz magnética, pero cuando la acompaña de imágenes crea una auténtica obra fascinante que el pública adora y aplaude. Y así ocurrió con el vídeo de "Oh my God".

El audiovisual está en blanco y negro y fue dirigido por Sam Brown, y apenas dos días después supera los 15 millones de visualizaciones y continúa en la lista de tendencias. En él aparece Adele rodeada de bailarines y artistas en un espacio muy teatral y en varias escenas vemos a dos Adele en imagen.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante narró cómo fue la experiencia de grabar de nuevo con el aclamado director, que también dirigió el vídeo de uno de sus grandes éxitos musicales, "Rolling In The Deep".

"Volver a trabajar juntos una década después fue nostálgico, cuanto menos. Filmamos este vídeo el día que salió "Easy on Me", había un millón de cosas sucediendo a la vez. Pero la atención a los detalles por parte del equipo estuvo al borde de la risa. Muchas gracias por su paciencia y por reunirlo todo", comentó Adele, antes de agradecer a las exclusivas firmas que diseñaron para ella los espectaculares vestidos que luce en las imágenes del clip. Harris Reed, Louis Vuitton y The Queens Haus - Vivienne Westwood.

"Oh My God" es el segundo sencillo de su último álbum "30", el cuarto de su carrera. Un trabajo muy especial que lanzó a finales del año pasado y con el que de la intérprete de "Hello" volvió a la música tras varios años para batir récords.

Antes de lanzar este vídeo que está arrasando desde el minuto uno, la cantante presentó el de "Easy On Me", que acumula más de 200 millones de visualizaciones desde mediados de noviembre cuando lo estrenó.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.