Adele rompe a llorar al reencontrarse con su profesora de la infancia: "Me cambiaste la vida"

Adele está viviendo un gran momento tras haber lanzado su esperado álbum "30". Un trabajo discográfico que está arrasando en las plataformas y que se está encargando de promocionar con entrevistas y presentaciones. Y precisamente en una de ellos vivió un reencuentro muy especial con la profesora que marcó su vida: la señorita McDonald.

La maestra tuvo una gran influencia en la vida de la cantante de "Rolling in the Deep", como aseguró ella misma en el especial de la cadena británica ITV "An audience with Adele", donde la actriz Emma Thompson le preguntó quién fue la persona que la inspiró cuando era joven

Adele no dudó en contestar y señalar que esa persona fue la señorita McDonald, que le dio clase de inglés cuando tenía ocho años.

"Fue cuando yo tenía 8 años. Fue solo un año, pero ella fue quien me sumergió en la literatura. Siempre he estado obsesionada con el inglés y, obviamente, ahora escribo canciones", recordó la cantante.

Lo que no sabía Adele es que entre el público estaba su exprofesora de inglés escuchando esas bonitas palabras...

La que fue su maestra cuando era niña emergió entre la multitud ante una incrédula Adele que no pudo contener las lágrimas de emoción al volver a reunirse con una de las personas que le cambió la vida. El reencuentro, que se volvió viral, demuestra la importancia de tener un buen docente en la vida de todos.

Las dos se fundieron en un conmovedor abrazo en el que su maestra le dijo lo orgullosa que está de ella, mientras tanto Adele aseguraba que no había cambiado nada y que seguía igual que como la recordaba.

