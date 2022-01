Cuba regula vacuna contra la fiebre amarilla a viajeros internacionales

Vacunación (imagen de referencia) Foto © Wikimedia Commons

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) de Cuba informó que comenzará a regular la vacuna contra la fiebre amarilla ante la demanda de los viajeros internacionales.

"Atendiendo al incremento en la demanda de vacunación contra la fiebre amarilla por viajeros internacionales (...) se ha decidido regular su uso", indicó el MINSAP en una nota oficial.

El organismo estatal cubano señaló que es necesario destinar este inmunógeno a las personas que por su exposición tienen elevado riesgo de contraer la enfermedad. Atendiendo a esto regularán el uso de la vacuna porque aseguran que en Cuba no hay transmisión de fiebre amarilla desde el pasado siglo.

"Cuba no tiene trasmisión de Fiebre Amarilla desde el año 1904, por lo que, no es un país con riesgo de transmisión de esta enfermedad y en consecuencia a los viajeros que salen no se les considera 'procedentes de un país de riesgo de trasmisión de la fiebre amarilla'", señalaron en su comunicado.

El MINSAP remitió a sus lectores a visitar el sitio web de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que se informen sobre los países que exigen la vacunación contra la fiebre amarilla, así como los requisitos y recomendaciones para los viajeros potenciales a estos lugares.

Destacaron que en el caso de las personas que desean viajar a Nicaragua, "el Ministerio de Salud de ese país, esclarece que no reporta transmisión de la fiebre amarilla en su territorio, ni casos confirmados con esta enfermedad".

Especifican que el gobierno nicaragüense "no exige como requisito obligatorio de entrada al país el Certificado Internacional de vacunación contra la fiebre amarilla".

El MINSAP señaló que Cuba adquiere la vacuna contra la fiebre amarilla a través de la Organización Panamericana de la Salud para inmunizar personas con elevada exposición al riesgo.

La fiebre amarilla, una enfermedad vírica aguda, hemorrágica, transmitida por mosquitos infectados. Es endémica en las zonas tropicales de África, América Central y Sudamérica.

Infobae señaló recientemente que muchos países de estas regiones exigen certificado de vacunación a los viajeros de más de un año “que lleguen de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla; a los que hayan transitado por países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla; y para los que hayan estado durante más de 12 horas en un aeropuerto de un país con riesgo de transmisión”.

Muchos cubanos que intentan salir del país en medio de la actual crisis económica, política y social que se vive en la isla, podrían estar solicitando actualizar la vacuna contra la fiebre amarilla para transitar por diversos países de Centroamérica y Sudamérica donde sí existe el requisito obligatorio de estar vacunados contra esta peligrosa enfermedad.

Esta semana El Imparcial publicó un artículo alertando que Brasil encendió las alarmas de la fiebre amarilla, pues al analizar el brote epidémico que padeció durante tres años el sureste del país, los científicos detectaron que la vacuna contra el virus podría no ser totalmente efectiva ante la cepa brasileña emergente.

La epidemia de fiebre amarilla afectó el sureste de Brasil entre 2016 y 2019, fue la más devastadora en los últimos 70 años, con más de 2.000 casos y más de 750 muertes. Los resultados de las investigaciones ponen en jaque la efectividad de la vacuna a pesar de ser considerada una de las más eficaces del mundo, que confiere protección entre 20 y 30 años.