Activista Juan E. Moreno cuenta detalles de su deportación a Cuba desde El Salvador

Juan Eduardo Moreno, deportado a Cuba desde El Salvador Foto © Facebook / Juan Manuel Moreno

El activista cubano Juan Eduardo Moreno narró a CiberCuba los detalles de su deportación a la isla por el gobierno de El Salvador, tras no poder ingresar a Nicaragua este fin de semana.

Moreno es hijo del periodista independiente Juan Manuel Moreno, director de Amanecer Habanero. Había comprado un boleto con destino a Nicaragua y al hacer escala en El Salvador no pudo continuar su vuelo a Managua porque el régimen de Daniel Ortega le negó la entrada.

"Pedí asilo, salvoconducto, refugio, pero los oficiales de El Salvador no entendían con ninguna explicación. Decían que no podía estar allí, que tenía que volver a Cuba sí o sí, a la fuerza o voluntariamente, como fuera. No me quedó otra opción que hacerlo porque sujetaban las pistolas como para intimidarme. No sé qué objetivo tenían pero me sentí nervioso, en un país desconocido y solo", contó Moreno.

El joven narra que le imprimieron un boleto de regreso y lo acompañaron hasta la puerta del avión dos oficiales armados y una funcionaria de la aerolínea.

El vuelo hacía escala en Panamá, donde le esperaba la policía panameña. Allí volvió a pedir asilo o un salvoconducto para permanecer en ese país, pero le fue negado.

"Me trataron con muy malas formas. Me negaron todo tipo de ayuda y me encerraron en una habitación hasta abordar el avión", explicó Moreno sobre su experiencia en la escala en Panamá.

"Al llegar a Cuba me separaron del resto de los viajeros. Me esperaban agentes de Inmigración con un oficial de la Seguridad del Estado. Me condujeron hasta una sala y me sentaron (junto a otro muchacho) durante una hora y media. Me llenaron de preguntas sobre por qué me habían virado de El Salvador. Estuve allí casi dos horas", comentó.

Los agentes de Inmigración le pusieron en su pasaporte un cuño de entrada al país y lo dejaron volver a reunirse con su familia en La Habana.

"Después llamaron a mi mamá y la amenazaron con que si sigo ofreciendo noticias diciendo que este hecho era culpa de la Seguridad del Estado pues voy a sufrir consecuencias graves", indicó el joven.

"Me dijeron que ellos no tienen culpa de lo ocurrido, dicen que la culpa es de la Aerolínea Avianca que era la que me llevaba a Nicaragua y de ese gobierno como tal, que esos dos eran los culpables de que no hubiera podido entrar a ese país", contó.

El joven se encuentra en compañía de su familia en Cuba. Su padre indicó recientemente que las cosas no han ido a peor como esperaban y agradeció a los medios de prensa independientes por cubrir la información sobre este caso de deportación de un cubano desde El Salvador.

"Felizmente, a pesar de toda la situación, lo tenemos en casa. Estamos buscando otras variantes de que él pueda emigrar libremente, como es su intención. Es el régimen cubano el que culpa a Nicaragua y a la aerolínea por la situación migratoria de mi hijo", afirmó Juan Manuel Moreno.

Una situación similar a la de Juan Eduardo Moreno la sufrieron a principios de año los periodistas independientes Héctor Luis Valdés y Esteban Rodríguez quienes salieron del país bajo amenazas de la Seguridad del Estado, aunque ellos sí consiguieron que el gobierno de El Salvador prestara atención a su caso.