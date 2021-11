Luis Manuel Otero rechazó propuesta de destierro a cambio de libertad

Luis Manuel Otero Foto © Facebook / Luis Manuel Otero Alcántara

El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara rechazó la propuesta de destierro a cambio de libertad que le hizo la Seguridad del Estado, según declaró la curadora Claudia Genlui Hidalgo.

"La posición de Luis Manuel siempre ha sido muy firme y se ha mantenido, más allá de las consecuencias que esto implique. Cuba es su país, no tiene ninguna necesidad para aceptar algo como esto", dijo Genlui Hidalgo al programa A fondo, del canal local de Miami, América TeVé.

La curadora de arte aseguró que el destierro no es una opción para Otero Alcántara ni para el resto de los artistas cubanos que se encuentran presos en este momento.

Genlui Hidalgo mencionó durante la entrevista que el artista independiente y activista cubano se encuentra "en un vacío legal" y desconoce qué acusación tiene en su contra ni si la Fiscalía reabrirá las causas pendientes que pueda tener.

"No se les ha dicho de cuánto tiempo será la condena, ni una posible fecha de juicio", lamentó la joven cubana al periodista Juan Manuel Cao.

Explicó que Otero Alcántara y el rapero Maykel "Osorbo" Castillo se encuentran detenidos en prisiones fuera de La Habana, lo que dificulta las visitas familiares y las autoridades cubanas rechazaron la petición de sus abogados para que esperen el juicio en sus casas o en una prisión más cercana a sus domicilios.

De manera general, Otero Alcántara se encuentra bien de salud y está al día de lo que sucede en Cuba y sobre todo, de lo que podrá ocurrir el próximo 15N con la Marcha por el Cambio, recibe visita de sus hermanas y una tía, ya que a inicios de año falleció su hermana, explicó la joven curadora de arte.

Por último, la entrevista se enfocó en la nominación de Patria y Vida a los Grammy Latinos, algo que para la curadora de arte resulta incómodo a la dictadura.

"El hecho de que gane en los Grammy parece que será una victoria indiscutible para todo el pueblo cubano, más allá de todos los artistas que están implicados con esta canción. Me parece que ha sido una de las cosas más importantes que ha pasado en este año", finalizó.

Claudia Genlui Hidalgo llegó a Estados Unidos la pasada semana con toda la obra del artista independiente y declaró que se trata de un viaje por motivos personales, aunque la Seguridad del Estado estuvo vigilando sus movimientos hasta el último momento.

"Hay algo importante que quiero que quede claro: no me estoy exiliando de Cuba. Nunca aceptaré que la Seguridad del Estado quiera sacar definitivamente a Luis Manuel (Otero Alcántara) y a Maykel (Castillo Osorbo) de Cuba, esas palabras: definitivamente, exilio, destierro, para mí no existen", declaró al llegar a ese país.

Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra en una prisión de Artemisa desde las protestas del 11J, cuando anunció que saldría a las calles a participar en las manifestaciones de manera pacífica. La policía lo detuvo en el Paseo del Prado, en La Habana, poco después de abandonar su domicilio.

La revista Time lo declaró una de las 100 personas más influyentes del 2021, junto a figuras como el Príncipe Harry y Meghan Markle, el opositor ruso Alexei Navalny, entre otros.

A finales de septiembre la ONG Human Rights Watch expresó preocupación por la salud del líder del Movimiento San Isidro, tras protagonizar una huelga de hambre en la cárcel de máxima seguridad donde se encuentra retenido.

"El régimen le ha impedido expresar su crítica a través del arte, de redes sociales o en protestas. Luis Manuel siente que esta es su única opción. El régimen debe respetar sus DD.HH.”, expuso en su cuenta de Twitter José Miguel Vivanco, director ejecutivo para América de Human Rights Watch.