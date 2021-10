Seguridad del Estado quiere desterrar a Luis Manuel Otero y Maykel Osorbo

La activista cubana Anamely Ramos denunció que la Seguridad del Estado en Cuba pretende desterrar al rapero Maykel (Osorbo) Castillo y al líder del Movimiento San Isidro (MSI), Luis Manuel Otero Alcántara, ambos presos políticos en la isla.

"La Seguridad del Estado está insistiendo en desterrar, en exiliar forzosamente a Maykel y a Luis. Desde hace mucho tiempo indican (SE) salir de Cuba, como única opción a la cárcel, de manera definitiva. Ambos (Osorbo y Otero Alcántara) han dicho en varias ocasiones que ellos no quieren salir de Cuba", declaró Ramos en transmisión en directo por las redes sociales del MSI este martes.

La activista explicó que para Osorbo y Otero Alcántara la salida definitiva de Cuba es un destierro forzoso y que ellos no lo van a aceptar. Dijo que los activistas estarían de acuerdo con viajes temporales fuera de la isla a cuestiones concretas, pero que no negociarán su prisión con el destierro.

"Ellos saben que son inocentes, ellos saben que son presos políticos, ellos saben por qué los mantienen prisioneros al igual que a todos los demás. Saben que Cuba es una dictadura y están muy conscientes de lo que han escogido como camino dentro del activismo y como artistas. Están dispuestos a mantenerse en esa posición", dijo Ramos.

La activista confirmó además que Osorbo está plantado, en huelga de hambre y sed, en una celda de castigo en una prisión de máxima seguridad. Señaló que esto representa un grave peligro porque además de los daños que puede representar para él desde el punto de vista físico, teme que el rapero pueda llevar esa huelga a puntos extremos que atenten contra su vida.

También Otero estuvo en huelga de hambre en prisión, así como el activista Esteban Rodríguez quien depuso su huelga este fin de semana tras varios días en ayuno para exigir sus derechos y su puesta en libertad.

En septiembre la Seguridad del Estado desterró al artista cubano Hamlet Lavastida y su pareja, la poeta y activista Katherine Bisquet. Ambos viajaron a Varsovia, Polonia, procedentes de La Habana, luego de que el artista permaneciera tres meses en un calabozo de Villa Marista, Centro de Instrucción de la Seguridad del Estado.

También fue desterrada de Cuba la youtuber Ruhama Fernández. La joven llegó a Miami este fin de semana tras ser expulsada por las autoridades del régimen que la condujeron hasta el avión. Fue recibida en Estados Unidos por sus padres, a quienes no veía desde hace cuatro años. "No dejé mi tierra, me obligaron a salir", dijo en su cuenta de Twitter.

El martes Ramos alertó del posible castigo que sufre Maykel Osorbo en la prisión de alta seguridad de Pinar del Río. Mencionó que el rapero no llamó el lunes, algo que habitualmente hace, y que supieron a través de otro preso que unos oficiales lo llevaron a algún sitio, pero se desconoce con exactitud a dónde.