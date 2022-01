Galán cubano Alejandro Cuervo está de cumpleaños

Alejandro Cuervo Foto © Facebook/ Alejandro Cuervo

El popular y guapísimo actor cubano Alejandro Cuervo Aguiar cumple 36 años este 20 de enero y celebró por todo lo alto en compañía de su esposa, la odontóloga Arletis Rodríguez, y sus amigos más cercanos.

El artista compartió un video en su perfil de Instagram -en el que tiene más de 191,000 seguidores-, donde se le ve muy feliz y divertido, rodeado de algunas de las personas más importantes de su vida, en las instalaciones del Hotel Nacional de Cuba.

Hasta el momento, más de 200 mensajes de felicitación, entre ellos el de otros famosos, como el cantautor Jan Cruz. “Felicidades mi herma, pasa un día genial. Un abrazongolo”, escribió el músico.

También la reconocida actriz cubana Yuliet Cruz dejó un mensaje en el IG de Cuervo: “Felicidades, Ale”.

El actor es reconocido en Cuba por sus roles en dramatizados de diversa índole. Sobresalen las aventuras "Los tres Villalobos", los policiacos "Tras la huella" y "UNO", y la serie televisiva "De amores y esperanzas". Asimismo, ha participado en las telenovelas "La cara oculta de la Luna", "Aquí estamos" y "Bajo el mismo sol", entre otras.

El galán cubano nació en San Luis, Pinar del Río, en 1986; estudió actuación en la Escuela Nacional de Arte (ENA) y luego cursó el nivel universitario en el Instituto Superior de Arte de La Habana.

En 2021, además de mantenerse activo en la televisión cubana, logró abrir una carnicería en la capital del país, convirtiéndose así en un emprendedor.

En la charcutería, ubicada en el municipio Playa, se venden productos elaborados, principalmente de carne de cerdo, como jamones, chorizos y otros embutidos, y lomo, pierna y productos ahumados.

En 2020, el actor dio una entrevista a CiberCuba en la que reconoció que no ha sido la actuación el camino para su solvencia económica, sino que ha dependido de una carrera paralela como modelo y presentador de espectáculos nocturnos.

“Me ha dado la posibilidad de viajar como presentador a otros países y mejorar mi vida personal y económicamente ya que la actuación en Cuba no es remunerada como debería ser, al igual que otras profesiones. La noche se paga mejor y me ha permitido tener mi casa, mi carro, las cosas que, quizás con la actuación, no hubiera tenido aún”, afirmó.

Igualmente comentó lo importante que ha sido para su éxito su forma física y el hecho de verse bien en cámara.

“La gente me conoce gracias a la televisión, pero también porque les gusta lo que uso y cómo me queda. Es algo de lo que vivo porque represento marcas. Eso hace que gane seguidores y todos esos mensajes lindos que me ponen. Simplemente he tratado de cuidar algo con lo que nací para mantenerlo lo mejor que pueda. Lucir bien me ha dado mucho en la vida”, añadió.

¡Felicidades, Alejandro!

