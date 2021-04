Actor cubano Alejandro Cuervo abre su propia carnicería en La Habana

El actor cubano Alejandro Cuervo está dando sus primeros pasos en el mundo del emprendimiento con su propio negocio de charcutería, un sueño que deseaba cumplir desde hace tiempo.

"Gracias a Dios, mi familia, mis amigos, mi socio @alain.serra.cruz y a todos los que de una forma u otra me han apoyado, estoy a solo días de abrir mi negocio propio y así cumplir uno de mis sueños y metas de la vida", anunció el artista en su cuenta oficial de Facebook.

En la charcutería, ubicada en el municipio habanero Playa, se venderán productos elaborados principalmente de carne de cerdo, como jamones, chorizos y otros embutidos, y lomo, pierna y productos ahumados.

El negocio lleva por nombre "Cuervo's" en alusión al apellido paterno del actor, y adaptado a los tiempos de pandemia también contará con servicio a domicilio en La Habana.

"Que Dios te proteja y siga ayudando para que todo te salga tan bien como en la actuación", "Me alegra mucho que hayas podido poner un negocio propio. También me gustaría felicitarte porque te considero uno de los buenos actores de la televisión cubana", "Muchas bendiciones y toda la buena energía del universo. Sé que te irá súper, porque eres muy trabajador y dedicado", "Muchos éxitos en el negocio pero no dejes la actuación que eres muy bueno", son algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores.

A mediados del año pasado, Alejandro Cuervo compartió con sus fieles seguidores la satisfacción de poder tener finalmente su casa y su carro, luego de más de 15 años de trabajo duro y sacrificios. El actor tuvo que combinar su pasión por la actuación, que no le resuelve sus necesidades económicas, con más de una década como presentador de espectáculos nocturnos, según contó en exclusiva a CiberCuba a finales de 2020.

