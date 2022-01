Consulado de España en Cuba facilita trámites para visas de reunificación familiar ante "altísima demanda"

Consulado de España en Cuba Foto © CiberCuba

El Consulado de España en Cuba informó este viernes que ante la "altísima demanda de visados" en La Habana, implementará acciones para "ayudar a las familias" en la isla.

Entre las iniciativas, señaló que una sola cita será válida para los trámites de "toda la unidad familiar".

En su cuenta de Twitter la entidad diplomática también dijo que con el objetivo de ayudar a las familias los lunes, miércoles y viernes estarán "reservados exclusivamente para trámites de reagrupaciones familiares" de España o la Unión Europea.

Además, explicó que cada tipo de visado tiene reservado su día concreto. "No reserve turno en día/trámite que no le corresponde, pues su solicitud no será atendida, perjudicando a todos".

Por último, aclaró que por el momento "no se tramitarán visados de corta estancia, turista o negocios" atendiendo a las restricciones de viaje impuestas por la Unión Europea ante las nuevas variantes de coronavirus, las cuales este viernes se prorrogaron hasta el 28 de febrero.

La Unión Europea detalló que la nueva prórroga de una medida que entró en vigor el 22 de julio, obedece a las condiciones epidemiológicas de cada país involucrado

A medida que avanzó la vacunación contra el COVID-19, un listado de terceros países quedaron exentos de las restricciones de viaje a la Unión Europea, pero esta dio marcha atrás hace poco más de un mes tras la aparición de la variante ómicron, que ha disparado las alarmas en la mayoría de los países del mundo, pues los expertos han señalado que es muy contagiosa, aunque causa efectos menos graves.