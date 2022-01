Unión Europea prorroga restricciones de viaje desde tercero países, incluido Cuba

Aeropuerto José Martí de La Habana Foto © CiberCuba

La Unión Europea prorrogó hasta el próximo 28 de febrero las restricciones de viaje desde terceros países, incluida Cuba, a causa del alto contagio de las nuevas variantes de coronavirus.

El Consulado español en La Habana informó en su perfil de Twitter que las "restricciones de viajes no imprescindibles desde terceros países (incluyendo Cuba) al espacio Schengen" quedaban "prorrogadas hasta 28 de febrero según última modificación de Orden INT/657/2020".

Asimismo, aclaró que no se tramitarán visados de corta estancia, turista o negocios.

La citada orden, firmada el pasado 30 de junio y que entró en vigor el 22 de julio, ha sido prorrogada cada mes desde entonces en correspondencia a las condiciones epidemiológicas de cada país.

Las restricciones temporales de viajes no imprescindibles se aplican "por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19", indica el documento.

«Esta orden surtirá efectos desde las 24:00 horas del 22 de julio de 2020 hasta las 24:00 horas del 28 de febrero de 2022, sin perjuicio de su eventual modificación para responder a un cambio de circunstancias o a nuevas recomendaciones en el ámbito de la Unión Europea», dice la normativa.

El Consulado de España en La Habana también informó que "ante la altísima demanda de citas para visados" están tratando de ayudar a las familias. "¡Recuerde que una sola cita es válida para toda la unidad familiar! Además, 3 días a la semana (lunes miércoles y viernes) reservados exclusivamente para reagrupaciones familiares de España o de la Unión Europea", explicó.

Además, expresó sobre las citas para visados "que cada tipo de visado tiene reservado su día concreto" y recomendó no reservar "turno en día/trámite que no le corresponde, pues su solicitud no será atendida, perjudicando a todos".

A medida que avanzó la vacunación contra el COVID-19, un listado de terceros países quedaron exentos de las restricciones de viaje a la Unión Europea, pero esta dio marcha atrás hace poco más de un mes tras la aparición de la variante ómicron.

La nueva variante fue descubierta en noviembre por un equipo de científicos de Sudáfrica y ha disparado las alarmas en la mayoría de los países del mundo, pues los expertos han señalado que es muy contagiosa, aunque causa efectos menos graves.