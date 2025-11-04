España envía 36 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba para los damnificados del huracán Melissa

Vídeos relacionados:

España anunció este lunes el envío de 36 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba, en respuesta a la devastación causada por el huracán Melissa, que dejó un saldo catastrófico en las provincias orientales del país.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) confirmó en la red social X que el envío incluye material de primera necesidad y un fondo de 500,000 euros destinado a proporcionar refugio, servicios de salud y acceso a agua potable a unas 100,000 personas afectadas, de acuerdo con la agencia EFE.

Ayuda urgente ante una crisis humanitaria en el oriente cubano

Tras el paso del huracán Melissa, cientos de miles de cubanos se encuentran sin vivienda, electricidad ni alimentos básicos. Ante la magnitud del desastre, España activó su respuesta humanitaria inmediata, atendiendo al llamamiento de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR).

El envío aéreo se organizó desde el hangar de la AECID en Torrejón de Ardoz con destino a La Habana e incluye:

2,184 kits de cocina familiares, que beneficiarán a unas 11,000 personas.

1,600 kits de herramientas para la reparación de viviendas, que podrán asistir a unas 8,000 personas.

253 pares de botas para labores de limpieza y rescate.

El material tiene un valor total de 144,000 euros, y forma parte de un operativo que busca atender las necesidades más urgentes en Santiago de Cuba, Holguín, Granma, Guantánamo y Las Tunas —las provincias más golpeadas por el ciclón.

Cooperación internacional y coordinación con ONGs

La AECID informó además que estudia la activación de convenios de emergencia con diversas ONG españolas presentes en Cuba, con el objetivo de garantizar una distribución rápida y transparente de la ayuda, evitando los habituales retrasos y centralización estatal.

Asimismo, España recordó que es donante clave del Fondo Central de Emergencias (CERF) de Naciones Unidas, que ha destinado 8 millones de dólares para las operaciones humanitarias en Haití y Cuba, las dos naciones más afectadas por el paso de Melissa.

Solidaridad frente a la devastación

La organización subrayó que su respuesta forma parte de un esfuerzo conjunto de solidaridad internacional frente al desastre natural que ha dejado pueblos enteros inundados, miles de desplazados y graves daños en la infraestructura básica de la región oriental de Cuba.

“España está comprometida con la ayuda humanitaria y con los pueblos que más lo necesitan en momentos de crisis. Nuestro objetivo es salvar vidas y acompañar en la recuperación”, expresó la AECID en su comunicado oficial.