María Victoria Gil confirma que sus cuentas bancarias fueron investigadas por blanqueo de capitales en España

La presentadora y abogada María Victoria Gil Fernández confirmó que sus cuentas bancarias en España fueron sometidas a una investigación por blanqueo de capitales.

La medida, según relató en entrevista concedida a nuestra redacción este miércoles, le fue comunicada en una sucursal del Banco Sabadell (Plaza España) cuando acudió a gestionar la cuenta de la comunidad del edificio que preside.

“Usted está sujeta a investigación de blanqueo de capitales hasta que se le verifique en Madrid todas sus cuentas”, dijo que le informaron; días después, asegura, el banco revisó sus movimientos, autorizó la operativa y le ofreció disculpas, al tratarse de un procedimiento regulado.

Gil situó ese episodio en el contexto del caso judicial que enfrenta su hermano, el exministro de Economía Alejandro Gil Fernández, y explicó que el trámite bancario se produjo poco después de su destitución y en medio de la exposición pública del expediente penal.

Relató que el incidente la afectó “humillantemente” y la llevó incluso a romper temporalmente el contacto con familiares en Cuba, reacción que más tarde calificó de impulsiva tras conocer que la revisión había concluido sin objeciones a sus cuentas.

Durante la entrevista, la presentadora —residente en Canarias— reiteró que no se benefició de la posición de su hermano y defendió su trayectoria profesional y su situación económica actual en España, negando tajantemente haber actuado como testaferro.

Afirmó que jamás recibió favores o recursos provenientes del poder político y que su patrimonio puede ser auditado.

Como marco de sus declaraciones, Gil describió el proceso contra su hermano: recordó que la Fiscalía le imputa, entre otros, espionaje, malversación, cohecho, evasión fiscal, lavado de activos y falsificación de documentos, con una petición fiscal de cadena perpetua; y denunció el secretismo con que —a su juicio— se ha llevado el caso desde su destitución (febrero de 2024) y la posterior nota del Noticiero de la Televisión que informó de la apertura de la investigación penal.

Sostuvo además que no tiene detalles sobre otros imputados y que la familia supo oficialmente de la detención un mes después de apartarlo del cargo.

En ese contexto, insistió en que Alejandro Gil debe responder ante la justicia por aquellos delitos económicos que se prueben, pero rechazó que sea convertido en “chivo expiatorio” de decisiones adoptadas de forma colegiada en las más altas esferas.

También se mostró crítica con la posibilidad de un juicio a puertas cerradas, reclamó transparencia y aseguró temer por la vida de su hermano en prisión, al citar información familiar sobre su deterioro físico.

La confirmación de que sus cuentas fueron examinadas bajo protocolos antilavado añade una pieza al impacto colateral del expediente contra el exministro: según María Victoria, las repercusiones no solo alcanzan al acusado, sino también a su entorno familiar, tanto en Cuba como en el exterior, en un escenario en el que —afirma— la exposición mediática y la presión institucional multiplican los efectos personales y profesionales de la causa.