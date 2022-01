Unión Europea prorroga restricciones de viajes desde terceros países hasta el 31 de enero

Consulado de España en Cuba Foto © CiberCuba

El consulado español en Cuba informó este lunes que la Unión Europea extendió hasta el próximo 31 de enero las restricciones de viaje desde terceros países, incluida Cuba, a causa del coronavirus.

"Prorrogada hasta 31 enero Orden INT/657/2020 estableciendo restricciones de viajes no imprescindibles desde terceros países (incluyendo Cuba) a la Unión Europea y espacio Schengen", explicó la sede consular en Twitter.

Asimismo, detalló que no se tramitarán visados de corta estancia, ni de turismo o negocios.

La prohibición fue firmada en Madrid el 28 de diciembre de 2021 por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y ha incomodado a decenas de ciudadanos cubanos que no han podido concretar sus viajes planificados.

"Se me vence el periodo de vigencia de la aprobación de la Nacionalidad Española. Mi residencia caducó no puedo salir de Cuba solo con una Visa. NO HAY citas disponibles para la Visa de familiar de un Ciudadano de la UE… Qué hago???? ESTOY DESESPERADA", afirmó una internauta.

"Buenas tardes yo quisiera que me explicaran entonces qué pasa con esas personas como yo que ya tenían visado y hasta fecha de vuelo en abril del 19 y por motivos a la Covid-19 cerraron fronteras en marzo, qué tenemos que hacer una vez ya ustedes permitan la entrada a los cubanos", preguntó otro.

El boletín emitido por España recuerda que la recomendación (UE) 2020/912 fue aprobada el 30 de junio de 2021 y señalaba las restricciones temporales de los viajes no esenciales a la Unión Europea. A medida que avanzó la vacunación contra el Covid-19 un listado de terceros países quedaron exentos de las restricciones de viaje a la Unión Europea, pero esta dio marcha atrás hace poco más de un mes tras la aparición de la variante ómicron.

La nueva variante ómicron fue descubierta a fines de noviembre en Sudáfrica y ha disparado las alarmas en la mayoría de los países del mundo, mientras los científicos han señalado que es muy contagiosa aunque causa efectos menos graves.