Intimidan en la cárcel a Sissi Abascal, la Dama de Blanco más joven de Cuba

Sissi Abascal y su hija Foto © Facebook Sissi Abascal

La miembro del Consejo de Dirección de las Damas de Blanco Maria Cristina Labrada denunció los intentos de intimidación por parte de un coronel cubano contra la joven opositora Sissi Abascal, detenida tras las manifestaciones del 11 de julio (11J) en la isla.

Dijo en un post de Facebook que el pasado 27 de enero un coronel junto a otro oficial visitó la cárcel donde se encuentra la joven de 24 años, condenada a seis años de privación de libertad por participar en las protestas.

"Pasaron visitando todos los cubículos, al llegar al de Sissi Abascal Zamora, que es el primario tres, entró el Coronel con la reeducadora, y comenzó a preguntarle a las presas por qué estaban ahí, por qué tiempo y cómo se encontraban", relató.

Afirma que "a Sisisi le preguntaron el tiempo que llevaba a lo que ella respondió que hace un mes, y cuando le preguntaron el por qué, ella le respondió que estaba allí por lo del 11 de julio".

Asegura Labrada que "el Coronel le dijo que ella se había equivocado, ella le rebatió diciendo que no se había equivocado", y fue entonces cuando el hombre "le hizo saber que ella de ahí no iba a salir, por que ella no era una presa del 11 de julio, sino una presa negativa", explicó.

Las Damas de Blanco, ante este hecho, piden la liberación inmediata de la joven, quien el pasado 18 de noviembre fue condenada a seis años de cárcel por protestar en la localidad de Carlos Rojas, del municipio de Jovellanos, en la provincia de Matanzas.

En el juicio la juzgaron por los delitos de desacato, atentado y desorden público.

En diciembre el gobierno de Estados Unidos exigió la liberación inmediata de Abascal y de los presos políticos en la isla, que ascienden a más de 800 tras las manifestaciones. El régimen cubano reconoció recientemente que al menos 790 personas han sido o serán enjuiciadas por las manifestaciones.