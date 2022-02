Cubanos agradecen a artistas cancelaciones al Festival San Remo

La Primera dama Lis Cuesta en la presentación del evento en el Hotel Nacional Foto © excelenciascuba.com

Cubanos en su patria y en el extranjero han agradecido a los cantantes que han declinado participar en el Festival San Remo de Cuba, organizado por Lis Cuesta, esposa del gobernante Miguel Díaz-Canel.

Hasta el momento siete artistas nacionales y foráneos han confirmado que no asistirán al evento, tras una fuerte campaña en las redes sociales en la que activistas por la democracia y ciudadanos comunes denuncian la brutal represión del gobierno tras las masivas protestas del 11 de julio.

El dúo español Andy y Lucas, así como sus compatriotas Alex Ubago y Carlos Torres, además del mexicano Kalimba, rechazaron actuar en el festival, con el cual el régimen pretende desviar la atención de los encarcelamientos y juicios a manifestantes del 11J.

"Gracias, Gracias, Gracias Andy & Lucas, Alex Ubago, Kalimba y Carlos Torres por decidir no participar en el San Remo Music Awards Cuba", expresó en su muro de Facebook la activista política Saily González Velázquez.

"Gracias a ustedes muchas más personas se han enterado de la delicada situación que afronta hoy la sociedad civil cubana: violencia de estado que crece sin parecer haber alcanzado aún los límites imaginables y dispuesta a hacerlo, violaciones y limitaciones arbitrarias a los derechos humanos inalienables...", comentó.

Tres artistas dentro de la Isla: la joven Arlenys Rodríguez, Telmary Díaz y Raúl Paz han rechazado participar en el evento. Telmary y Paz llegaron a decir que no sabían que estaban incluidos en el programa.

"Gracias a todos estos artistas que no se dejan comprar por la dictadura", expresó desde Miami el cantautor Descemer Bueno.

También el boxeador Yordenis Ugás mostró su alegría por la renuncia de tantos músicos a acudir al festival en la Isla.

"Me parece perfecto los artistas que han renunciado a ir al festival ese qué hay en nuestro país organizado por una dictadura que no tiene amigo y desprecia a su pueblo. El pueblo cubano no está para fiesta", señaló.

El cantante y compositor Francisco 'Pancho' Céspedes dedicó varias publicaciones a agradecer a sus colegas de profesión por sus gestos hacia el pueblo cubano.

"Kalimba, gracias hermano, por no aceptar ir a Cuba a cantar contratado y bajo los términos de esa horrible dictadura. Te lo agradezco en nombre de todo(a)s los amantes de la libertad. Tu papá cubano te lo agradece desde donde esté", dijo.

"Los buenos además de corazón cancelan. Gracias, Alex", dijo Pancho a Alex Ubago.

El popular intérprete ofreció sus respetos a la joven cantante Arlenys Rodríguez Lazo, a la que calificó de "cubana sensible".

"Desde La Habana eso es tener valor y valores", recalcó.

Céspedes criticó a los artistas que permiten que el régimen cubano los use para competir en el Festival de San Remo.

"Hay personas dignas aun que anteponen sus valores por encima de las luces de un festival tradicional con buena trascendencia; porque una dictadura jamás debe ser apoyada por las personas de bien", dijo, al compartir el video en el que Lucas González anunció que ni él ni Andy apoyan ningún régimen dictatorial.

Por su parte, Willy Chirino envió mensajes a los artistas internacionales que suspendieron su actuación en el Festival San Remo en Cuba, un evento que solo pretende "hacer llevar un mensaje de que 'todo está bien' dentro de la Isla, mientras cometen los más crueles actos de represión contra el pueblo…", según escribió en sus redes sociales.