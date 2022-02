Ofensiva en La Habana para cobro de más de 160,000 multas pendientes desde finales de 2020

Imagen de referencia Foto © Tribuna de La Habana

Una ofensiva iniciada en enero de este año en La Habana busca lograr el cobro de más de 160,000 multas, equivalentes a unos 230 millones de pesos cubanos, informó este lunes el diario oficialista Tribuna de La Habana.

Natalia Vivanco Rodríguez, jefa del departamento de Multas de la Dirección Provincial de Finanzas y Precios en la capital, explicó que las multas acumuladas suponen una cifra muy superior, en comparación con la de años anteriores, y ello lo achacó al "grado de impunidad y permisibilidad que muestran todos los territorios".

“Son multas ya envejecidas, en lo que tiene peso la situación epidemiológica de la COVID-19. Desde finales de 2020 y la primera etapa de 2021 se dio a los infractores la facilidad de no acudir a los lugares de trámite con el beneficio de esperar más tiempo, y que las multas no se duplicaban ni caían en apremio, unido a que la labor de los gestores cobradores se vio afectada, por no visitar las viviendas o establecer vínculos con los núcleos familiares”, aseguró.

Paradójicamente, en la época de la pandemia, durante la cual la situación económica de muchas familias ha empeorado, las denuncias de multas han crecido de manera significativa. En abril de 2021, en un solo día, en la capital se pusieron más de 1,170 por presuntas violaciones de las normas higiénico-sanitarias dictadas por las autoridades sanitarias para controlar la propagación del coronavirus.

También entre 2 de agosto y el 10 de septiembre, en la ciudad se multaron a 1,700 personas por bañarse en costas y playas en momentos en los que estaba prohibido debido a la pandemia. Los montos de las multas oscilaban entre 2,000 y 3,000 pesos.

Pero quizás una de las noticias más sobrecogedoras fue la del suicidio de un joven de 25 años de edad, en Mayarí, en marzo de 2021, luego de ser multado con 5,000 pesos por la policía por comercializar productos agrícolas en la calle sin contar con licencia.

"Jorge Cachón Martínez se suicidó por ahorcamiento. Este muchacho, con otro amigo, vendía viandas en una carretilla, pero como sabemos, esta actividad es ilegal, como todo en Cuba", contó en un post una vecina de su pueblo.

"Este jóven se vió acorralado, en medio del hambre y la vida de perros que estamos llevando, y no vió otra salida , que la de quitarse la vida. Era huérfano de madre y padre", agregó entonces la denuncia.

No obstante, Vivanco Rodríguez consideró que quienes deben realizar los cobros no han sido lo suficientemente severos en este sentido. “A un trabajador por cuenta propia, por ejemplo, que reincide, no le retiran la licencia, no tiene otra sanción accesoria, ni recargos de impuestos. ¿Cómo usted va a infringir una y otra vez y va a seguir disponiendo de prerrogativas? En ello los Consejos de la Administración tienen fisuras y mucho por hacer. Estas son cuestiones que el nuevo código contravencional de 2022 debe solucionar”, apuntó.

La funcionaria precisó que, como resultado de la ofensiva, ya se aprecian "resultados" en Guaicanamar, en Regla; Luyanó Moderno, en San Miguel del Padrón; Alamar Este, en La Habana del Este; Villa 1, en Guanabacoa; Pogolotti, en Marianao y Mantilla, en Arroyo Naranjo.

“A partir de una necesidad determinada, de insolvencia u otras razones que impidan a determinado núcleo familiar liquidar sus adeudos, se pueden establecer convenios de pago. Las oficinas de cobros y multas deberán hacer un proceso para determinar si se está o no en condiciones de conveniar la multa por plazos”, advirtió.

Los municipios donde se acumula mayor cantidad de multas son Marianao, con el mayor número; Plaza de La Revolución, con la mayor cifra de multas envejecidas; así como Playa, La Lisa, Guanabacoa, Centro Habana, La Habana Vieja y San Miguel del Padrón.

Vivanco Rodríguez resaltó que las contravenciones pueden pagarse en cualquier oficina del país o a través de la pasarela Transfermóvil, aunque quienes hayan superado el plazo de los 30 días para pagarla deberán colocar el importe duplicado.

Entre las principales infracciones se encuentran las de los decretos 272, relacionado con el sistema de la Vivienda, el ornato público, las regulaciones urbanas y cuestiones de higiene comunal y temas sanitarios; el 31, relacionado con las medidas higiénico-sanitarias­ por el coronavirus; y el 141, sobre las regulaciones del orden interior.

En reunión de este lunes, autoridades cubanas precisaron que solo el pasado fin de semana impusieron 178 multas: 63 en La Habana del Este, incluyendo el Reparto Camilo Cienfuegos y 51 en el municipio de Playa.

“Tenemos la intención de que las personas se persuadan, muestren comprensión y realicen sus pagos, pero ante ciudadanos indiferentes, deudores que con impunidad no están correspondiendo con lo establecido, habrá que formalizar la documentación necesaria para presentarlos ante los tribunales municipales o en las estaciones de la Policía Nacional Revolucionaria", alertó.

Según la nota, la ciudadanía puede presentarse en cualquier oficina de control y cobro de multa del país, con independencia del lugar donde se le haya impuesto, debido a que se procesa en un sistema automatizado, y ante dudas puede acudir a los gobiernos locales, las Direcciones Municipales de Finanza o a la propia sede provincial, sita en Cuba y Obrapía, cuyo número telefónico es el 7864-1698.